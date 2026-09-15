التحالف: صواريخ ومسيرات حوثية تستهدف مدناً سعودية وتصيب 13 مدنياً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في أحدث اعتداءات الميليشيا على أراضي المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، إن الاعتداءات الحوثية أسفرت عن إصابة 13 مدنيًا، إلى جانب تضرر 7 منازل ومركبتين.

وأكد أن استمرار الاعتداءات المتعمدة يثبت نهج ميليشيا الحوثي في التصعيد، مشددًا على أن التحالف سيتعامل معها بمسؤولية وحزم.

وأضاف المتحدث أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيا الحوثية، وحماية المدنيين والمنشآت داخل المملكة.