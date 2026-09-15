ليس له أعراض.. كل ما تريد معرفته عن سكر الحمل وطرق تفاديه

يعد سكري الحمل من المشكلات التي قد تظهر خلال الحمل حتى لدى سيدة لم تكن مصابة بالسكري قبل الحمل.

والأمر اللافت أن سكري الحمل غالبا لا يسبب أعراضا واضحة، ولذلك لا يمكن الاعتماد على الشعور بالعطش أو كثرة التبول وحدهما لاكتشافه.

ويظل تحليل السكر الذي يطلبه الطبيب هو الطريقة الأساسية للتشخيص.



ما أعراض سكر الحمل؟



في معظم الحالات لا تظهر أعراض واضحة، ولكن إذا ظهرت فقد تشمل:

زيادة العطش بصورة ملحوظة.

كثرة التبول.

الشعور بالتعب.

زيادة الجوع.

زغللة أو تشوش في الرؤية أحيانا.

الإصابة المتكررة ببعض الالتهابات، وإن كانت هذه الأعراض ليست خاصة بسكري الحمل وحده.



ولهذا فإن غياب الأعراض لا يعني عدم وجود سكري الحمل.



متى يتم فحص سكر الحمل؟



عادة يظهر سكري الحمل في منتصف الحمل، ولذلك توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC بإجراء الفحص غالبا بين الأسبوع 24 و28 من الحمل.

أما السيدات اللاتي لديهن عوامل خطورة أعلى، فقد يطلب الطبيب إجراء الفحص في وقت مبكر من الحمل.

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بسكري الحمل؟

لا توجد طريقة تضمن منع سكري الحمل بنسبة 100%، لأن الحمل نفسه يغير طريقة تعامل الجسم مع الإنسولين.

لكن يمكن تقليل عوامل الخطورة من خلال:

1. الاهتمام بنوعية الطعام

يفضل الاعتماد على وجبات متوازنة تحتوي على الخضروات والبروتين والحبوب الكاملة ومصادر الكربوهيدرات المناسبة، مع عدم الإفراط في السكريات والحلويات والمشروبات المحلاة.

2. الحركة المناسبة للحمل

النشاط البدني المناسب للحالة الصحية يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل أفضل ويحسن حساسية الإنسولين. وتؤكد CDC أن النشاط البدني من الإجراءات التي تساعد في تقليل المخاطر وإدارة السكر أثناء الحمل.

3. عدم اتباع حمية قاسية أثناء الحمل

من الخطأ محاولة إنقاص الوزن أثناء الحمل دون توجيه طبي؛ فالاحتياجات الغذائية تتغير خلال الحمل، والهدف هو زيادة الوزن بالمعدل المناسب وليس منع زيادة الوزن تماما.



مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

4. الالتزام بمتابعة الحمل

حتى لو لم توجد أي أعراض، يجب إجراء الفحوصات التي يحددها الطبيب، لأن اكتشاف ارتفاع السكر مبكرا يساعد على التعامل معه وتقليل المضاعفات.

هل سكري الحمل يؤثر على الطفل؟

ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل يحتاج إلى متابعة وعلاج، لأن عدم التحكم فيه قد يزيد بعض المخاطر على الأم والجنين، ومنها زيادة وزن الطفل عند الولادة وزيادة احتمالية الولادة القيصرية وبعض المشكلات الصحية الأخرى.



