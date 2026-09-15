قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير
أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث التطورات في باب المندب
بلومبرج: تكلفة استئجار ناقلة نفط لعبور مضيق هرمز تتجاوز مليون دولار يوميًا
وزارة الحرب الأمريكية: تكلفة الحرب على إيران تتجاوز 33.4 مليار دولار ومخزونات الذخائر تتراجع
دعاء الفجر.. ردد أدعية الرزق والفرج بين الأذان والإقامة
إعجاب فني.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة عن موقف الأهلي من ضم حسام عبد المجيد
التحالف: صواريخ ومسيرات حوثية تستهدف مدناً سعودية وتصيب 13 مدنياً
محاولات للترهيب.. أمريكا تنفي مزاعم إيران بشأن اصطدام ناقلة بلغم في هرمز
4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد
أنقذني بنفسه.. أحمد التهامي يكشف موقفًا خطيرًا مع عادل إمام في أمير الظلام
أذكار النوم الصحيحة الواردة عن النبي.. ماذا كان يقول قبل النوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ليس له أعراض.. كل ما تريد معرفته عن سكر الحمل وطرق تفاديه

سكر الحمل
سكر الحمل
ريهام قدري

يعد سكري الحمل من المشكلات التي قد تظهر خلال الحمل حتى لدى سيدة لم تكن مصابة بالسكري قبل الحمل.

والأمر اللافت أن سكري الحمل غالبا لا يسبب أعراضا واضحة، ولذلك لا يمكن الاعتماد على الشعور بالعطش أو كثرة التبول وحدهما لاكتشافه. 

ويظل تحليل السكر الذي يطلبه الطبيب هو الطريقة الأساسية للتشخيص. 


ما أعراض سكر الحمل؟


في معظم الحالات لا تظهر أعراض واضحة، ولكن إذا ظهرت فقد تشمل:
زيادة العطش بصورة ملحوظة.
كثرة التبول.
الشعور بالتعب.
زيادة الجوع.
زغللة أو تشوش في الرؤية أحيانا.
الإصابة المتكررة ببعض الالتهابات، وإن كانت هذه الأعراض ليست خاصة بسكري الحمل وحده. 

ولهذا فإن غياب الأعراض لا يعني عدم وجود سكري الحمل.


متى يتم فحص سكر الحمل؟


عادة يظهر سكري الحمل في منتصف الحمل، ولذلك توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC بإجراء الفحص غالبا بين الأسبوع 24 و28 من الحمل.

أما السيدات اللاتي لديهن عوامل خطورة أعلى، فقد يطلب الطبيب إجراء الفحص في وقت مبكر من الحمل. 

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بسكري الحمل؟
لا توجد طريقة تضمن منع سكري الحمل بنسبة 100%، لأن الحمل نفسه يغير طريقة تعامل الجسم مع الإنسولين.
لكن يمكن تقليل عوامل الخطورة من خلال:

1. الاهتمام بنوعية الطعام
يفضل الاعتماد على وجبات متوازنة تحتوي على الخضروات والبروتين والحبوب الكاملة ومصادر الكربوهيدرات المناسبة، مع عدم الإفراط في السكريات والحلويات والمشروبات المحلاة.

2. الحركة المناسبة للحمل
النشاط البدني المناسب للحالة الصحية يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل أفضل ويحسن حساسية الإنسولين. وتؤكد CDC أن النشاط البدني من الإجراءات التي تساعد في تقليل المخاطر وإدارة السكر أثناء الحمل. 

3. عدم اتباع حمية قاسية أثناء الحمل
من الخطأ محاولة إنقاص الوزن أثناء الحمل دون توجيه طبي؛ فالاحتياجات الغذائية تتغير خلال الحمل، والهدف هو زيادة الوزن بالمعدل المناسب وليس منع زيادة الوزن تماما. 


مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها
4. الالتزام بمتابعة الحمل
حتى لو لم توجد أي أعراض، يجب إجراء الفحوصات التي يحددها الطبيب، لأن اكتشاف ارتفاع السكر مبكرا يساعد على التعامل معه وتقليل المضاعفات.

هل سكري الحمل يؤثر على الطفل؟

 

ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل يحتاج إلى متابعة وعلاج، لأن عدم التحكم فيه قد يزيد بعض المخاطر على الأم والجنين، ومنها زيادة وزن الطفل عند الولادة وزيادة احتمالية الولادة القيصرية وبعض المشكلات الصحية الأخرى. 


 

سكري سكري الحمل سكر الحمل اعراض سكر الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وسام أبو علي

رد حاسم من الأهلي على عودة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي | خاص

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

الشاب امام المسجد

صوت الأذان هيرجع.. شاب يستغيث لفتح مسجد بعد شكاوى من الميكروفون

ترشيحاتنا

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

الأنبا كيرلس يترأس قداس عيد القديسة فيرينا

احتفال شفيعة المرضى في أمريكا.. الأنبا كيرلس يترأس قداس عيد القديسة فيرينا في دير الراهبات بكاليفورنيا

تقليل الاغتراب

رابط تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد