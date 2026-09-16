سامسونج تتحدى الفئة الاقتصادية مجددًا.. إطلاق هاتف Galaxy A08 4G رسميًا

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A07 الذي صدر العام الماضي. وكان هاتف Galaxy A08 قد ظهر بالفعل في أنظمة جوجل قبل بضعة أسابيع، وقد أطلقته سامسونج رسميًا الآن.

هاتف Galaxy A07



مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A08 4G



يأتي هاتف Galaxy A08 بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة مع نتوء Infinity-U. هذا يعني أن كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل موجودة داخل نتوء على شكل قطرة ماء بدلاً من فتحة الكاميرا الأمامية التقليدية.

يستخدم هاتف سامسونج معالج MediaTek Helio G99، وهو نفس المعالج بتقنية 6 نانومتر الموجود في العديد من هواتفها الاقتصادية الحديثة. ويأتي الهاتف مزودًا بمعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر منفذ بطاقة microSD.

أما من ناحية البرمجيات، فهو يأتي بنظام Android 16 وواجهة المستخدم One UI 8، وكالعادة، تعد سامسونج بستة أجيال من ترقيات نظام التشغيل Android بالإضافة إلى ست سنوات من التحديثات الأمنية.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A08 4G



مواصفات وسعر إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي A08 4G



تتولى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8) ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل في الخلف مهمة التصوير. كما يتوفر فلاش LED للتصوير الليلي. يوجد ماسح بصمة مدمج في زر التشغيل الجانبي، بالإضافة إلى منفذ سماعة رأس 3.5 ملم لسماعات الأذن السلكية.

ألوان سامسونج جالاكسي A08 4G



يأتي هاتف Galaxy A08 ببطارية سعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 25 واط. لا توفر سامسونج شاحنًا في العلبة، لذا ستحتاج إلى استخدام محول USB-C خاص بك. يتميز الهاتف أيضًا بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء.

تشمل خيارات الاتصال تقنية 4G VoLTE المزدوجة، وشبكة Wi-Fi 802.11ac التي تدعم نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، وتقنية Bluetooth 5.3، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنفذ USB من النوع C. يبلغ حجم الهاتف 167.4 × 77.4 × 8.0 ملم ويزن 197 جرامًا.



الأسعار والتوافر



تُقدّم سامسونج هاتف Galaxy A08 بألوان الأزرق الداكن والفضي والأخضر. ويبلغ سعر طراز 4 جيجابايت + 128 جيجابايت حوالي 239 دولارًا أمريكيًا.

يتوفر هاتف Galaxy A08 حاليًا في أوكرانيا، كما ظهرت قوائم بيعه على مواقع سامسونج الإلكترونية في صربيا وجنوب إفريقيا. ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى أسواق أخرى خلال الأسابيع والأشهر القادمة.