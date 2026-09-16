نائب رئيس شباب الوفد: التوافق المصري السعودي حائط صد لحماية الأمن القومي العربي

​أكد سيد طه فايز ، نائب رئيس شباب حزب الوفد إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر مفادها أن مصر كانت وستظل محور الارتكاز الأهم لاستقرار الشرق الأوسط، وصاحبة المكانة التاريخية والسياسية التي تحظى باحترام وتقدير كافة القوى الإقليمية والدولية.

​وثمّن طه في بيان له مدى عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه العلاقات القوية بين البلدين تمثل نموذجاً فريداً للتحالف والتكامل العربي.

و أشار نائب رئيس شباب حزب الوفد إلى أن الشراكة بين القاهرة والرياض ليست مجرد علاقات دبلوماسية عابرة، بل هي صمام أمان للأمة العربية برمتها، وجدار منيع يتحطم عليه أي تهديد يمس أمن الخليج أو الأمن القومي المصري.

​وأوضح "فايز" أن القمة بين الرئيس السيسي و ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحمل نتائج وإيجابيات مباشرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ​حماية الأمن القومي الإقليمي وتشكيل درع منيع لحماية أمن الخليج العربي والحدود المصرية ضد أي تهديدات خارجية و ​دعم شرعية المؤسسات: غلق الطريق أمام المحاولات الدولية أو الإقليمية للالتفاف على المؤسسات الوطنية والشرعية في دول المنطقة ، ورسم مرجعية سياسية موحدة وضع إطار عمل مشترك يقود التحركات المستقبلية لاستعادة الاستقرار في أوقات الأزمات ، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستراتيجي من خلال ترسسيخ الشراكة بين أكبر قوتين في المنطقة، بما يدعم الاستثمار والتنسيق التنموي ،و قطع الطريق على التدخلات الخارجية إظهار موقف عربي موحد يمنع أي قوى إقليمية من استغلال حالة الفراغ السيادي.

​واختتم سيد طه فايز بيانه قائلا أن التوافق المصري-السعودي الصريح يُعد تحولاً جوهرياً يضع الإطار المرجعي لأي تحرك سياسي مُستقبلي، مشدداً على أن شباب حزب الوفد انطلاقاً من موروثهم الوطني التاريخي، يجددون العهد بأن يكونوا دوماً في الخطوط الأمامية دفاعاً عن قضايا الوطن، ودعماً لمكانة مصر الدولية، وتعزيزاً لجسور الإخاء مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكافة الدول الشقيقة.