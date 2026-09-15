جمال الكشكي: زيارة ولي العهد السعودي لمصر للمستقبل

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر للمستقبل.

واضاف جمال الكشكي، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر السعودية يرسمان ملامح منطقة الشرق الاوسط، متابعا أن الأمن القومي للبحر الأحمر هو جزء أساسي من استقرار المنطقة بالكامل.

وأكمل الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، أن القاهرة والرياض لديهما اتفاق كامل في كل القضايا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة في غاية الأهمية.