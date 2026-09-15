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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي غرفة صناعة الدواء تعزيز الشراكة ودعم تنافسية الصناعة الوطنية

هيئة الدواء
هيئة الدواء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور جمال الليثي، رئيس الغرفة ، وبحضور الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المقترحات الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية ودعم استدامة وتنافسية صناعة الدواء في مصر.

وأكد الدكتورعلي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على استمرار التواصل الفعّال مع شركاء الصناعة، والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة والتنظيم من جانب، ودعم استدامة وتنافسية الصناعة الدوائية الوطنية من جانب آخر، وبما يدعم توافر المستحضرات الدوائية وتلبية احتياجات السوق المصري.

التواصل والحوار مع شركاء الصناعة

ومن جانبهم، أشاد ممثلو غرفة صناعة الدواء بحرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز قنوات التواصل والحوار مع شركاء الصناعة، والاستماع إلى التحديات والمقترحات المطروحة، مؤكدين أهمية استمرار هذا النهج التشاركي بما يسهم في تطوير المنظومة التنظيمية، وتيسير الإجراءات، ودعم استدامة وتنافسية صناعة الدواء المصرية.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات المقدمة من غرفة صناعة الدواء بشأن بعض القرارات التنظيمية وآليات تطبيقها، حيث استمعت الهيئة إلى رؤى وملاحظات ممثلي الصناعة، والتحديات المرتبطة بالتطبيق، وتم تبادل وجهات النظر حول السبل المناسبة للتعامل معها، بما يتوافق مع الأطر والقواعد التنظيمية المعمول بها.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الهيئة وغرفة صناعة الدواء، والعمل على دراسة المقترحات المطروحة بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها، ويسهم في تذليل التحديات ودعم استقرار سوق الدواء.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكة والتواصل المستمر مع مختلف أطراف المنظومة الدوائية، بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية، ويعزز استقرار وتنافسية سوق الدواء، ويضمن إتاحة مستحضرات دوائية آمنة وفعالة وذات جودة للمواطن المصري.

صناعة الدواء هيئة الدواء الصناعة الوطنية مصر

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