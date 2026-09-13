بالأسماء.. هيئة الدواء: توافر مستحضرات علاج الغدة الدرقية

تُعد أدوية الغدة الدرقية، وخاصة المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة Levothyroxine Sodium، من المستحضرات الأساسية التي تتطلب متابعة مستمرة لضمان استقرار توافرها وتلبية احتياجات المرضى.

وتواصل هيئة الدواء المتابعة الدورية لموقف التوريدات والإنتاج والأرصدة الخاصة بالمجموعة العلاجية لأدوية الغدة الدرقية.

وخلال عام 2026، تم اتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة لاستمرارية التوافر والإمداد، من بينها:

- زيادة الشحنات الواردة من المستحضرات المستوردة بما يدعم استمرارية التوافر.

- التنسيق مع الشركات المحلية لدعم التصنيع المحلي وتعزيز المواد الخام للانتاج.

- دعم إتاحة مثائل محلية جديدة بعدد ٢ مثيل بما يسهم في زيادة المثائل العلاجية المتاحة بالسوق المصري.

وتتوافر المستحضرات المحتوية على مادة Levothyroxine Sodium بعدة تركيزات رئيسية، تشمل:

25 mcg | 50 mcg | 75 mcg | 100 mcg

وتتابع هيئة الدواء المصرية بصورة مستمرة موقف هذه المجموعة العلاجية، بما يشمل معدلات الاستهلاك، والأرصدة المتاحة، وخطط التصنيع والاستيراد، وموقف المواد الخام، وذلك بهدف دعم استمرارية الإنتاج وضمان ضخ المستحضرات بالسوق بصورة منتظمة.

أبرز المستحضرات المتاحة:

Euthyrox tab – الخاص بشركة Merck

* مستحضر مستورد

* يتوافر بالتركيزات 25، 50، 75، 100 ميكروجرام، مع توافر أرصدة مختلفة وفقًا لكل تركيز

* تركيز 25 يكفى لتغطيه الاحتياجات لمده شهرين بالاضافة الي شحنة جارى وصولها خلال شهر سبتمبر تكفى استهلاك ثلاثه اشهر

* تركبز 50 متوفر بكميات تكفي لمده سته اشهر مع وصول شحنات اخرى بالجمارك تكفى لتغطية الاحتياجات اربعه اشهر اخرى

* ⁠التركيز 75 بكميات تكفي لتغطية الاحتياجات لمده شهرين بالاضافة الي شحنة جاري وصولها خلال شهر سبتمبر تكفى لتغطيه الاحتياجات لمده شهرين

* المستحضر ⁠تركيز 100 يكفى لتغطية الاحتياجات لمده خمسه اشهر وتم شحن كميه اخرى تكفى لتغطيه الاحتياجات لمده شهرين اضافيه .

Hypothyronor – شركة أكديما

* مستحضر جديد ( محلى )

* يتوافر بالتركيزات 25، 50، 100،150 ميكروجرام مع توافر مخزون بالشركه وشركات التوزيع يكفى لتغطية الاحتياجات من 5 الى 6 اشهر ومواد خام تكفى لتغطية الاحتياجات نحو ٩ اشهر .



Equithera – شركه ماركيرل

* مستحضر جديد (محلى)

* ويتوافر بالتركيزات 50، 75، 100 ميكروجرام

* يوجد حاليا مخزون يكفى ثلاثة أشهر، مع توافر مواد خام تكفي لتغطية الاحتياجات لمده تزيد عن 6 أشهر .

T4-THYRO – شركة المهن الطبية*

* مستحضر محلي

* يتوافر بالتركيزين 50 و100 ميكروجرام،

* يتوافر بكميات تحت الانتاج تكفي لمده شهرين ، مع توافر مواد خام تكفي لتغطية الاحتياجات نحو 9 أشهر.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن تعدد المثائل العلاجية، وتنوع مصادر الإمداد بين التصنيع المحلي والاستيراد، إلى جانب المتابعة المستمرة لموقف المواد الخام وخطط الإنتاج والتوريد، تمثل جميعها عوامل رئيسية في دعم استقرار توافر أدوية الغدة الدرقية بالسوق المصري وتلبية احتياجات المرضى.

كما تهيب الهيئة بالمواطنين والأطباء والصيادلة عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بتوافر المستحضرات الدوائية، والتواصل المباشر مع هيئة الدواء المصرية للاستفسار عن موقف توافر أي مستحضر أو مجموعة علاجية، والحصول على المعلومات المحدثة من مصادرها الرسمية.

