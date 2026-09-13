رئيس الوزراء يتفقد محطة حدائق أكتوبر للقطار السريع

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة حدائق أكتوبر للقطار السريع، ورافقه وزير النقل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مسار القطار السريع “العين السخنة - مرسى مطروح” بطول 660 كم بـ 21 محطة، منها 13 محطة سريع و8 محطات إقليمية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقل قطار الخط الرابع لمترو الأنفاق خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات النقل بالجيزة، ورافقه وزير النقل.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مركز التحكم والسيطرة بورش مونوريل غرب النيل، ورافقه وزير النقل ومحافظ الجيزة.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول منظومة عمل مركز السيطرة في مراقبة القطارات وتشغيلها.

كما تفقد رئيس الوزراء مقر ورشة إصلاح وتأهيل قطار المونوريل داخل المحطة.