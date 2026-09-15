إسلام عفيفي: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تعكس تطابق المواقف تجاه أزمات المنطقة

قال إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الأزمات والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

ووصف "عفيفي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، اللقاء بأنه يمثل "قمة إدارة الأزمات المرتبة والمعقدة في الإقليم"، مشيرا إلى أن الأمن القومي في مصر والسعودية غير منفصل، وأن هناك تطابقا في وجهات النظر بين البلدين تجاه العديد من الملفات الإقليمية.

وأوضح أن اللقاء يأتي في ظل الحاجة إلى خفض حدة التصعيد في المنطقة، خاصة مع التطورات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، والسيطرة على جزيرة تمثل مدخلا للمضيق، إلى جانب استهداف المملكة من الأراضي العراقية، وما يثار من اتهامات بشأن مجموعات قد تكون مدعومة من إيران.

وأكد رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، أن وجود "الظهير المصري" كان ضروريا في ظل هذه الظروف، من خلال تقديم الدعم والمعلومات وإرسال الرسائل السياسية، التي قال إن إيران تقرأها باهتمام شديد.

وأشار إلى أن تطابق الموقفين المصري والسعودي في التعامل مع التطورات الإقليمية يعكس أهمية التنسيق بين البلدين، ويبرز في الوقت نفسه ملامح موقف عربي موحد في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

