ماجد منير: مصر والسعودية حصن الأمن القومي العربي.. ولا تهاون في حماية الملاحة بالبحر الأحمر

أكد الكاتب الصحفي ماجد منير أن مصر والمملكة العربية السعودية تمثلان حصنًا رئيسيًا للأمن القومي العربي، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في مواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة.

وقال منير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر تمثل قضية بالغة الأهمية بالنسبة لمصر والسعودية، مؤكدًا أنه لا مجال للتهاون في حماية أمن الملاحة وضمان استمرار حركة التجارة الدولية عبر هذا الممر الحيوي.

وتابع أن الزيارة التي يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر حظيت بترحيب شعبي مصري كبير وواضح، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.

العلاقات بين القاهرة والرياض تتجاوز حدود التعاون السياسي

وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة والرياض تتجاوز حدود التعاون السياسي والاقتصادي، وتمتد إلى شراكة استراتيجية ترتبط بأمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها.