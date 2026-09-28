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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أكبر تغيير في تصميم سامسونج منذ سنوات.. هكذا سيبدو هاتف Galaxy S27 Ultra

ميزات هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra
ميزات هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra
لمياء الياسين

شهدت الأوساط التقنية إثارة واسعة عقب تداول الصور الأولى لأغطية الحماية الواقعية المسربة لهاتف Samsung Galaxy S27 Ultra المنتظر. 

ميزات هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra

حسبما نشر موقع Notebookcheck، فإن هذه الأغطية تؤكد توجه شركة سامسونج لإجراء ثورة حقيقية في المظهر الخارجي والعتاد الداخلي لهاتفها الرائد القادم.

وفقاً للتسريبات الموثوقة التي أطلقها المصور الشهير Ice Universe، تتخلى سامسونج أخيراً عن تصميم العدسات المنفصلة المرتبة رأسياً، والذي استمر لعدة أجيال متتالية. وبدلاً من ذلك، تُظهر أغطية الحماية وحدة كاميرات مدمجة وبارزة (Camera Island) تمتد بشكل مستعرض في الجزء العلوي من ظهر الهاتف، مما يمنحه مظهراً يماثل الأساليب التصميمية الحديثة لبعض الشركات المنافسة.

ولا تقتصر التغييرات على الناحية الجمالية فحسب؛ إذ تكشف الفتحات الموجودة في الأغطية المسربة عن تحول كبير في منظومة التصوير. 

تشير التوقعات التقنية إلى أن سامسونج ستعتمد على إعداد كاميرا ثلاثي بدلاً من الرباعي، حيث تعتزم الاستغناء عن عدسة التقريب البصري التقليدية بدقة 10 ميجابكسل (3x). ستقوم الشركة بدلاً من ذلك بدمج مستشعر رئيسي جديد ومطور بدقة 200 ميجابكسل، ليتولى مهام التقريب الرقمي والبصري الهجين حتى 3x بكفاءة أعلى. 

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra

في الوقت نفسه، ستحتفظ بنظام التقريب المتقدم عبر عدسة البيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل (5x) لضمان جودة صور فائقة لمسافات بعيدة.

إلى جانب الكاميرات، تعكس أبعاد الأغطية المسربة زيادة طفيفة في الحجم الكلي للهاتف ليتسع لشاشة عملاقة بمقاس 6.89 بوصة تعتمد على لوحات M16 OLED الأكثر سطوعاً وتوفيراً للطاقة. كما يتيح هذا التصميم البارز مساحة داخلية إضافية سمحت لسامسونج بزيادة سعة البطارية لتصل إلى 5700 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن المغناطيسي اللاسلكي والشحن السلكي السريع بقدرة 60 واط لأول مرة.

تأتي هذه التسريبات المبكرة لتؤكد أن سلسلة Galaxy S27، وخصوصاً طراز "ألترا"، ستشكل القفزة التصميمية والعتادية الأكبر للعملاق الكوري الجنوبي منذ سنوات.

هاتف Samsung Galaxy S27 Ultra سعة البطارية سلسلة Galaxy S27 شركة سامسونج شاشة عملاقة

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