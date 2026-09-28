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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحركات للتهدئة بعد العودة.. وزارة الرياضة تطمئن على بعثة منتخب مصر بجنوب السودان

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تحركات جديدة من جانب الوزارة لتهدئة الأوضاع داخل منظومة كرة القدم المصرية، عقب حالة الجدل التي شهدتها الأيام الماضية، مؤكدًا أن الوزير جوهر نبيل يتابع بشكل مستمر كافة التفاصيل المتعلقة بالمنتخب الوطني.

وقال محمد الشاذلي، خلال تصريحات لبرنامج «ستاد مصر» عبر قناة «مودرن»، إن الوزارة والوزير شخصيًا يتابعان كل التفاصيل الخاصة بالمنظومة الرياضية، وخاصة ما يتعلق بكرة القدم ومنتخب مصر الأول ومشاركاته في التصفيات الأفريقية وكافة المنافسات التي يخوضها.

وأوضح أن ما حدث خلال الأيام الماضية من أزمة بين بعض أطراف المنظومة الرياضية والمنتخب الوطني، شهد تدخلًا من الوزير جوهر نبيل، مشيرًا إلى أن الأمور تسير حاليًا في إطار من الهدوء، مع وجود تحركات لإعادة الاستقرار بين جميع الأطراف.

وأضاف الشاذلي أن الوزير كان حريصًا بشكل كبير على متابعة سفر بعثة منتخب مصر إلى جوبا، والاطمئنان على استعداداتها لخوض مباراة جنوب السودان، مؤكدًا أن الهدف هو عودة البعثة إلى مصر بسلام عقب تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

تحركات لتهدئة الأوضاع بعد عودة المنتخب

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة إلى وجود تحركات أخرى خلال الأيام المقبلة، عقب عودة منتخب مصر، بهدف تهدئة الأوضاع بين جميع الأطراف داخل منظومة كرة القدم وإعادة الأمور إلى الهدوء مرة أخرى.

وأكد أن المنتخب الوطني عاش فترة طويلة من الاستقرار، خاصة منذ ما قبل المشاركة في كأس العالم، متمنيًا استمرار هذه الأجواء من أجل تحقيق الإنجازات التي تسعد الجماهير المصرية.

وتابع محمد الشاذلي: «الكلام ده قاله الوزير الحقيقة مع المهندس هاني أبو ريدة مع الجهاز الفني للمنتخب مع كل الأطراف في منظومة كرة القدم، حريصين جدًا أن يكون هناك تحرك أكثر عمقًا وتأثيرًا مع كل الأطراف المعنية بالمنظومة».

ولفت إلى أن تحركات وزير الشباب والرياضة تستهدف تهدئة الأوضاع بين الاتحاد المصري لكرة القدم وكافة الأطراف المعنية بالمنتخب الوطني، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للفريق خلال الفترة المقبلة.

تواصل مستمر مع محمد صلاح

وعن إمكانية وجود تواصل مباشر بين الوزير جوهر نبيل ومحمد صلاح خلال الأيام المقبلة، أكد محمد الشاذلي أن التواصل مستمر، مشددًا على المكانة الكبيرة التي يحظى بها قائد منتخب مصر.

وقال: «بالتأكيد، بالتأكيد، بدون أي مواربة، كابتن محمد صلاح يظل قيمة وأيقونة مصرية، مش بس في كرة القدم، في الرياضة المصرية كلها».

وأضاف أن الوزير حريص على استمرار التواصل مع محمد صلاح، سواء خلال فترة احترافه أو مشاركاته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن صلاح يعد أحد أهم الرموز الرياضية المصرية.

تطورات بعثة منتخب مصر في جنوب السودان

وفيما يتعلق بأوضاع بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن هناك تواصلًا مستمرًا مع البعثة، وأن الأجواء داخلها مطمئنة للغاية.

وأوضح أن ما شهدته الفترة الماضية من أزمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لم يؤثر على تواجد البعثة أو حالة الهدوء والاستقرار داخلها، مشيرًا إلى أن المنتخب يستعد للمباراة بصورة طبيعية.

واختتم محمد الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على جاهزية بعثة منتخب مصر لخوض مباراة جنوب السودان، متمنيًا تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بسلام، وإسعاد الجماهير المصرية، دون أي تأثير سلبي للأزمات التي شهدتها الفترة الماضية.

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