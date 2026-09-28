المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى 145 ألفا

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى 145 ألف نازح، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وبحسب تقرير المنظمة، بلغ إجمالي عدد النازحين حتى اليوم 145 ألفا و308 أشخاص، أو 24 ألفا و218 أسرة، بزيادة قدرها 15 ألفا و870 شخصا مقارنة بـ21 سبتمبر، وبزيادة تتجاوز 12 بالمئة خلال أسبوع واحد.

وأضافت المنظمة أن انعدام الأمن لا يزال يشرد العائلات على طول الساحل الغربي وفي أنحاء الجنوب.

ووفق التقرير، فإن محافظة تعز تستضيف أكبر عدد من النازحين بواقع 81 ألفا و444 نازحا، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي على مستوى البلاد. ويزيد هذا الرقم بنحو 8 آلاف نازح عن العدد المسجل قبل أسبوع.

وتستضيف محافظة لحج حاليا 34 ألفا و860 نازحا، تليها عدن بـ12 ألفا و456، ثم الحديدة بـ8 آلاف و244، وأبين بـ5 آلاف و568، وحضرموت بـ1974، ومأرب بـ750، والمهرة بـ12 نازحا، نزحوا في وقت سابق من هذا الشهر.

على صعيد متصل استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث تناول اللقاء مجمل المستجدات والتطورات الأخيرة في جمهورية اليمن الشقيقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد خلال المقابلة على موقف مصر الثابت من دعم وحدة الدولة اليمنية وحفظ مؤسساتها الوطنية الشرعية، وضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة بما يعزز من استقرار اليمن، منوهاً لما يمثله استقرار اليمن من أهمية لأمن منطقة البحر الأحمر والأمن الإقليمي بشكل عام.

وأعرب كذلك عن تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ مقدراته.