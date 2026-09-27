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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب قطر يحسم تأهله لنصف نهائي كأس الخليج بفوزه على اليمن 1-0

منتخب قطر
منتخب قطر
أ ش أ

حسم منتخب قطر تأهله إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27"، بعد فوزه على منتخب اليمن بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للمسابقة.

سجل هدف المنتخب القطري واللقاء الوحيد، لاعبه يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 64، فيما أهدر أكرم عفيف نجم المنتخب العنابي ركلة جزاء كانت كفيلة بإضافة ثاني الأهداف القطرية.

الفوز رفع رصيد منتخب قطر إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ليضمن تأهله للمربع الذهبي، فيما ظل منتخب اليمن بدون نقاط في المركز الرابع، ليفقد فرصته في التأهل للدور القادم.

وحقق المنتخب القطري الفوز الثاني على التوالي اليوم، بعد تغلبه في الجولة الأولى على منتخب البحرين بهدفين دون رد، فيما خسرت اليمن في الجولة الأولى أمام الإمارات برباعية نظيفة.

منتخب قطر الدور نصف النهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم

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