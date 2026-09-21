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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدون حساب سامسونج.. لن تتمكن من تشغيل تطبيقاتك المفضلة على شاشة غطاء Galaxy Z Flip 8

مستخدمو Galaxy Z Flip8
مستخدمو Galaxy Z Flip8
لمياء الياسين

يحتاج مستخدمو Galaxy Z Flip8 إلى حساب سامسونج وذلك للوصول إلى بعض المزايا المهمة، رغم أن هاتف Galaxy Z Flip8 يعمل بنظام أندرويد ويمكن استخدامه بشكل طبيعي ودون إنشاء حساب إضافي. وقد تظهر المشكلة بوضوح عند محاولة الاستفادة من إمكانات الشاشة الخارجية.

على الجانب الآخر قد يحتاج المستخدم أيضًا إلى اتصال سحابي وحساب سامسونج للاستفادة من بعض أدوات Galaxy AI، مثل أدوات تعديل الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي، وهو ما تبرره سامسونج وذلك لأسباب تتعلق بالأمان والتعريف بالمستخدم.

يعد الأمر أكثر إشكالية وذلك مع ميزة الشاشة الخارجية، إذ لا يتوفر تطبيق MultiStar عبر متجر Google Play، رغم أنه يضيف وظائف مهمة لهاتف Galaxy Z Flip8. وقد يتيح التطبيق تشغيل ما يصل إلى 50 تطبيقًا إضافيًا على الشاشة الخارجية وبقياس 4.1 بوصة، وبدلًا من الاقتصار على عدد محدود من تطبيقات سامسونج.

على الجانب الآخر لا يستطيع المستخدم القيام بتثبيت MultiStar إلا من خلال متجر Galaxy Store، الذي يشترط بدوره تسجيل الدخول وباستخدام حساب سامسونج. 

وبمجرد تثبيت التطبيق، يمكن القيام بتشغيل تطبيقات مثل WhatsApp وSpotify وGoogle Maps مباشرة على الشاشة الخارجية.

أما من دون تثبيت MultiStar، فيقتصر دعم الشاشة الخارجية افتراضيًا على مجموعة صغيرة من التطبيقات والتي تحددها سامسونج، وهو ما يجعل الوصول إلى إمكانات الشاشة الكاملة يعد مرتبطًا بإنشاء حساب لدى الشركة.

 شاشة غطاء Galaxy Z Flip8

ورغم أن شركة سامسونج قد أضافت العديد من التحسينات مباشرة إلى نظام One UI 9، فإن دعم تطبيقات الطرف الثالث على الشاشة الخارجية لا يزال مصنفًا ضمن قسم Labs.

وبالتالي، يظل استخدام عدد أكبر من التطبيقات على الشاشة الخارجية مرتبطًا بتثبيت MultiStar من متجر سامسونج، وهو ما قد يفرض قيدًا إضافيًا علىالعديد المستخدمين الذين لا يرغبون في إنشاء حساب سامسونج لأسباب تتعلق بالخصوصية أو سهولة الاستخدام.

مستخدمو Galaxy Z Flip8 Google Maps مباشرة تطبيق MultiStar الذكاء الاصطناعي نظام One UI 9 تطبيقات سامسونج

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