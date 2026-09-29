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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامي قمصان يهدي موسيماني وجهازه تيشيرتات المقاولون العرب ودرعًا تذكاريًا

يامى قمصان وموسيمانى
يامى قمصان وموسيمانى
رباب الهواري

حرص الكابتن سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على توجيه لفتة طيبة إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وجهازه المعاون، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين.

وأهدى سامي قمصان بيتسو موسيماني وأعضاء جهازه المعاون تيشيرتات خاصة بنادي المقاولون العرب، إلى جانب درع تذكاري يحمل طابعًا خيريًا، في أجواء عكست حالة من الود والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وتأتي هذه اللفتة من سامي قمصان تجاه بيتسو موسيماني تقديرًا لما قدمه المدرب الجنوب أفريقي خلال الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية للنادي الأهلي، والتي شهدت العديد من المحطات المهمة في تاريخ القلعة الحمراء.

ويُعد موسيماني من أبرز المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي في السنوات الأخيرة، بعدما قاد الفريق خلال فترة شهدت منافسات قوية على المستويين المحلي والقاري، ونجح في تحقيق عدد من البطولات والإنجازات مع الفريق.

وكان بيتسو موسيماني قد تولى تدريب الأهلي في توقيت بالغ الأهمية، ليقود الفريق خلال مرحلة شهدت منافسات قوية وضغوطًا كبيرة، ونجح في ترك بصمة واضحة خلال تجربته مع النادي.

وتحظى تجربة موسيماني مع الأهلي بمكانة خاصة لدى قطاع من جماهير الفريق، خاصة بعدما ارتبط اسمه بمرحلة مهمة من تاريخ النادي، شهدت حضورًا قويًا في البطولات الأفريقية والدولية.

وتجسد مبادرة سامي قمصان حالة من الروح الرياضية والتقدير بين أبناء كرة القدم، بعيدًا عن أجواء المنافسة داخل الملعب، خاصة أن اللقاء جمع مدربًا ارتبط اسمه بتاريخ الأهلي مع أحد المدربين المصريين الذين سبق لهم العمل داخل الجهاز الفني للفريق الأحمر.

وجاء تقديم الهدايا في أجواء ودية، وسط تقدير متبادل بين سامي قمصان وبيتسو موسيماني وجهازه المعاون، في مشهد يعكس العلاقات الإنسانية التي تجمع عناصر كرة القدم خارج حدود المنافسات والنتائج.

موسيمانى سامى قمصان الاهلي المقاولون العرب اخبار الرياضة

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