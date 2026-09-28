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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سهام صالح: توقيت تجديد محمد الشناوي يحمل رسالة دعم قوية من الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عمرو مصطفى

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن إعلان النادي الأهلي تجديد عقد محمد الشناوي لموسم إضافي في هذا التوقيت يمثل دعمًا كبيرًا للاعب، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي جمعته بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

سهام صالح: توقيت تجديد محمد الشناوي يحمل رسالة دعم قوية من الأهلي

 

وأوضحت سهام أن خطوة التجديد تحمل رسالة واضحة من إدارة الأهلي تؤكد مساندتها للحارس الدولي، ومنحه الثقة خلال هذه المرحلة.

وأضافت أن توقيت الإعلان عن التجديد يعكس حرص النادي على دعم لاعبه ومساندته معنويًا، لا سيما في ظل الجدل الذي أثير حول موقفه من المنتخب خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية الوقوف بجانب اللاعبين في الأوقات الصعبة.

محمد الشناوي يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2028

 

مدَّدَ محمد الشناوي كابتن الأهلي ومنتخب مصر، تعاقده مع النادي حتى موسم 2027-2028 بشكل رسمي، مساء اليوم الإثنين.

جاء ذلك، خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات، ووائل جمعة مدير الكرة.

وعبر الشناوي عن اعتزازه الكبير بتقدير النادي وإدارته، وامتنانه الشديد لمساندة جماهير الأهلي الوفية، التي وصفها بـ«الضهر والسند» للنادي ولاعبيه.

وقال إنه وزملاءه محظوظون بهذه الجماهير التي دائمًا ما تدفعهم إلى مضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.

محمد الشناوي الأهلي النادي الأهلي حسام حسن منتخب مصر

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