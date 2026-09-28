كواليس تحضيرات أحمد عز لـ فيلم العارف 2

بدأ المؤلف محمد سيد بشير، تحضيرات فيلم العارف ٢، مع الفنان أحمد عز، وجمعتهما جلسات العمل مع المخرج أحمد علاء الديب، والمنتج محمد رشيدي، والمنتج الفني هاني عبد الله، وذلك بعد ما يقرب من ٥ سنوات من نجاح الجزء الأول.

ويواصل بشير مع عز تحضيرات العمل للخروج بالشكل الأمثل للفيلم، حيث أنه على قائمة أولوياتهما خلال الفترة الحالية، استعدادًا لانطلاق التصوير قريبًا.

أعمال المؤلف محمد سيد بشير

وفي سياق منفصل، يعيش محمد سيد بشير حالة من النشاط الفني، حيث يعكف أيضًا على تحضيرات فيلم نمبر وان الذي يلعب بطولته الفنان محمد رمضان، والذي يشهد إنتاج ضخم بمشاركة العديد من النجوم العالميين، الأمر الذي دفعهم للتأني في تحضيراته.

بينما يعد مسلسل الست موناليزا، هو آخر أعمال بشير الذي نافس به في موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٦، ولعبت بطولته الفنانة مي عمر وتعاونت خلاله مع العديد من الفنانين، منهم: أحمد مجدي، شيماء سيف، جروي بكر، حسن حفني، وفاء عامر، سوسن بدر، محمد محمود، إنجي المقدم، مصطفى عماد، محمود عزب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.