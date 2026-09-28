قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر بالقميص بالأحمر وجنوب السودان بالأبيض في تصفيات أمم أفريقيا غدا
«سنتكوم» تنفي سيطرة إيران على مضيق هرمز.. وتصف مزاعم الحرس الثوري بأنها كاذبة
بوتين: روسيا تعرضت لمحاولات خارجية تهدف إلى عرقلة الانتخابات
حسيت إني هدعم البلطجة.. رامي وحيد يكشف سبب اعتذاره عن فيلم الألماني
مضيق هرمز يشهد تعافيًا في حركة الغاز المسال القطري
حبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على مسن في الفيوم
ترامب يعقد عشاء عمل مع رئيس «أنثروبيك» لبحث حوكمة الذكاء الاصطناعي
عدلي القيعي: العلاقة بين شوبير والشناوي ستظل التلميذ والأستاذ
5 سيارات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية.. الأولى بأرخص سعر
أسعار الأتوبيس الترددي BRT من 5 إلى 35 جنيها
ترامب: أسعار الغاز ستتراجع بشكل كبير بعد انتصارنا في الحرب على إيران قريبا
ترامب ينتقد الإفراج بكفالة عن 5 بريطانيين اعتُقلوا قرب قاعدة بها قوات أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كواليس تحضيرات أحمد عز لـ فيلم العارف 2

تصوير فيلم العارف 2
تصوير فيلم العارف 2
سعيد فراج

بدأ المؤلف محمد سيد بشير، تحضيرات فيلم العارف ٢، مع الفنان أحمد عز، وجمعتهما جلسات العمل مع المخرج أحمد علاء الديب، والمنتج محمد رشيدي، والمنتج الفني هاني عبد الله، وذلك بعد ما يقرب من ٥ سنوات من نجاح الجزء الأول.

ويواصل بشير مع عز تحضيرات العمل للخروج بالشكل الأمثل للفيلم، حيث أنه على قائمة أولوياتهما خلال الفترة الحالية، استعدادًا لانطلاق التصوير قريبًا.

أعمال المؤلف محمد سيد بشير

وفي سياق منفصل، يعيش محمد سيد بشير حالة من النشاط الفني، حيث يعكف أيضًا على تحضيرات فيلم نمبر وان الذي يلعب بطولته الفنان محمد رمضان، والذي يشهد إنتاج ضخم بمشاركة العديد من النجوم العالميين، الأمر الذي دفعهم للتأني في تحضيراته.

بينما يعد مسلسل الست موناليزا، هو آخر أعمال بشير الذي نافس به في موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٦، ولعبت بطولته الفنانة مي عمر وتعاونت خلاله مع العديد من الفنانين، منهم: أحمد مجدي، شيماء سيف، جروي بكر، حسن حفني، وفاء عامر، سوسن بدر، محمد محمود، إنجي المقدم، مصطفى عماد، محمود عزب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

محمد سيد بشير المؤلف محمد سيد بشير فيلم العارف ٢ أحمد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

مرافق شركة قطر للطاقة

القوة القاهرة تضرب صادرات الدوحة.. قطر للطاقة تعلق تسليم الغاز المسال لإيطاليا حتى ديسمبر

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

رئيس «العربي الناصري» في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر: الزعيم لم يغب

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: منظومة المواريث في الإسلام نموذج فريد في العدالة الإلهية

إخراج الصدقة

حكم إخراج الصدقة لغير المسلم.. الإفتاء: بابها واسع في الإسلام وتشمل غير المسلمين

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الاستناد عند القيام من السجود يبطل الصلاة؟.. حكم جمع صلاتي المغرب والعشاء بسبب زحام المواصلات.. وحكم التوبة رغم كثرة الذنوب

بالصور

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد