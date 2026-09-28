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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دايما مجمعانا.. ريهام إبراهيم توثق احتفالا خاصا بمفيدة شيحة.. سنين كتير حلوة

ريهام ابراهيم
ريهام ابراهيم
سارة عبد الله

حرصت الإعلامية ريهام إبراهيم على الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية مفيدة شيحة، في أجواء جمعت عددًا من الإعلاميات والأصدقاء، بينهم الإعلامية بوسي شلبي والإعلامية دعاء فاروق.

ونشرت ريهام إبراهيم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة جمعتها بمفيدة شيحة وبوسي شلبي ودعاء فاروق وعدد من الأصدقاء، ووجهت رسالة تهنئة إلى مفيدة شيحة بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت ريهام إبراهيم: «كل سنة وإنتِ طيبة يا مفيدة، ودايمًا متألقة وجميلة وسنين كتير حلوة. يا حبيبتي عيد ميلاد سعيد».

وأضافت موجهة الشكر إلى بوسي شلبي: «شكرًا بوسي الجميلة على اليوم الحلو ده، دايمًا مجمعانا، تدوم الأيام الحلوة».

وتفاعل عدد من متابعي ريهام إبراهيم مع الصور ورسالة التهنئة، متمنين لمفيدة شيحة عامًا جديدًا مليئًا بالنجاح والسعادة.

من هي مفيدة شيحة؟

وتعد مفيدة شيحة من أشهر الإعلاميات المصريات، حيث شاركت في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية الناجحة، وارتبط اسمها بشكل خاص ببرامج المنوعات.

ومن أبرز البرامج التي قدمتها مفيدة شيحة «سكوت حنغني» على قناة النيل للأخبار، و«دقيقة مفيدة» على قناة النيل الدولية، بالإضافة إلى برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، وبرنامج «الشيف ومفيدة» عبر شاشة CBC.

مشوار ريهام إبراهيم الإعلامي

وبدأت الإعلامية ريهام إبراهيم مشوارها في إذاعة صوت العرب، قبل أن تنتقل للعمل في قناة النيل للأخبار كمراسلة ميدانية بالتليفزيون المصري.

كما عملت كمذيعة هواء وقدمت العديد من التغطيات الإخبارية، ثم انتقلت إلى قطاع الأخبار، وشاركت في تقديم نشرتي السادسة والتاسعة، إلى جانب برنامج «صباح الخير يا مصر».

وواصلت ريهام إبراهيم مسيرتها الإعلامية بالعمل في عدد من القنوات الفضائية، من بينها قنوات النهار و«إكسترا نيوز» وCBC، كما اختيرت عضوًا في اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين منذ إنشائها برئاسة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي.

ريهام إبراهيم بوسي شلبي دعاء فاروق

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