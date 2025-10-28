الإعلامية ريهام إبراهيم تحتفل بزفاف شقيقها.. وعبد الباسط حمودة يحيي الحفل

احتفلت الإعلامية ريهام إبراهيم، بعقد قران وزفاف شقيقها الدكتور حسن إبراهيم على الدكتورة نوران محمد، في حفل عائلي راقٍ أُقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى على ضفاف النيل.

أُقيم عقد القران على يد الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والسعادة، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

شهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلامية، من بينهم وزير الاستثمار الليبي الأسبق حامد الحديري وأسرته، والمهندس خالد زكي، والإعلامية إيمان عبد الباقي، والدكتورة آية حجازي، ومهندسة الديكور الشيماء إبراهيم، ومهندسة الجرافيك ياسمين رمضان، ودعاء رمضان، والتربوي خالد معتز، والمهندس محمد عبد القادر، والدكتور تامر زهدي، والفنانة التشكيلية إيناس رشوان، والفنان إسلام سلامة، والمهندس حسام صالح، وعدد من أصدقاء العروسين.

وأحيا الحفل النجم الشعبي عبد الباسط حمودة، الذي أشعل الأجواء بمجموعة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين شاركوا العروسين فرحتهم حتى الساعات الأولى من الصباح.