سلامة داود ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس فرع جامعة الأزهر بالفيوم

وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد التوني، نائب المحافظ؛ حجر الأساس لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، الكائن بزمام دار الرماد بمدينة الفيوم، على مساحة تقارب 30 ألف متر مربع، في إطار التطور الكبير الذي تشهده جامعة الأزهر بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، والدكتور أحمد صوفي، عميد كلية العلوم بالقاهرة جامعة الأزهر، والدكتور عمرو محمد هلال، مدير عام مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، والدكتور أيمن سمرة، نائب مدير المركز، والمستشار محمد مصطفى، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار محمود الهواري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أزهري للأعمال الخيرية، والدكتور محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والأستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارة، وعمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر، وعدد من المتبرعين والداعمين، ولفيف من أساتذة الجامعات والشخصيات العامة.

بدأت فعاليات الحفل الذي قدمة الإعلامي الدكتور عبد الحكيم اللواج، المذيع بالهيئة الوطنية للإعلام، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم فقرات إنشادية وشعرية لطالبات كلية البنات الأزهرية بالفيوم، أعقبها عرض تفصيلي قدمه الدكتور عمرو محمد هلال، مدير عام مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، حول مشروع إنشاء فرع جامعة الأزهر ومراحل تنفيذه.

ورحب الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، برئيس جامعة الأزهر، والوفد المرافق له من نواب رؤساء الجامعات وعمداء ووكلاء الكليات وأساتذة الجامعات والسادة النواب، والإعلاميين، والمهتمين بالشأن العام، مقدمًا الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المنارة العلمية والقيمة الوطنية والدينية، كما قدم الشكر لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، ومؤسسة أزهري، وجميع الجهات المعنية؛ لدورهم البارز في وضع حجر الأساس لإنشاء فرع لجامعة الأزهر على أرض محافظة الفيوم.



حجر الأساس لفرع جامعة الأزهر بالفيوم

وأعلن محافظ الفيوم أنه منذ تولي مهام عمله محافظًا للفيوم في عام 2019 كانت هناك مناقشات ومحاولات لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة، والحمد لله كللت هذه الجهود بالنجاح، فقد تم افتتاح كلية البنات الأزهرية، واليوم نضع حجر الأساس لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، وسيتم افتتاح كليتين مهمتين كمرحلة أولى؛هما: كلية الطب البيطري، وكلية العلوم والتكنولوجيا، لافتًا إلى أهمية التركيز على التخصصات التكنولوجية الجديدة؛ مثل: البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا ضرورة أن تكون الكليات والبرامج الجديدة في تخصصات غير نمطية، وتواكب احتياجات سوق العمل.

وثمن محافظ الفيوم دور وجهود جامعة الفيوم البارز تحت قيادة الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، ودعمها الكامل للمحافظة في جميع المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين جامعة الفيوم التي تضم 22 كلية، وفرع جامعة الأزهر الذي نحن بصدد وضع حجر أساسه اليوم؛ لخدمة التنمية المجتمعية الشاملة في شتى المجالات،



وقال محافظ الفيوم: إن إنشاء كلية الطب البيطري بفرع جامعة الأزهر سيكون له بالغ الأثر في دعم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مطالبًا بافتتاح الكلية العام المقبل، مؤكدًا استعداد المحافظة لتدبير المبنى الذي سيستقبل الطلاب بداية من العام المقبل، لحين الانتهاء من إنشاء مبنى الكلية داخل فرع جامعة الأزهر بالفيوم.



وأكد المحافظ أن الفيوم تشتهر بالثروة الحيوانية والداجنة، بما يؤكد وجود حاجة ماسة لكلية متخصصة في هذا الشأن؛ للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأكد المحافظ أن جامعة الأزهر من الجامعات العريقة التي يتجاوز عمرها الألف عام، مؤكدًا حبه وعشقه لتاريخ مصر، مثمنًا ؤژؤدور الأزهر المؤسسة الدينية الأقدم والأكبر على مستوى العالم في نشر مفاهيم الإسلام السمحة والتصدي للأفكار الهدامة، فضلًا عن رفع الوعي لدى المواطنين خاصة الشباب وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لافتًا إلى أن ما يحدث في الفيوم على المستوى العلمي فخر لنا جميعًا.

وأضاف المحافظ: إننا جميعًا محظوظون بوجود قيادة سياسية واعية تتمثل في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي دائمًا ما يكون لديه رؤية مستقبلية لما يدور من أحداث، ويقرأ المشهد بخطوات استباقية، وقد ظهر ذلك جليًّا في كثير من المواقف التي حدثت على المستوى العالمي.

وأشار "الأنصاري" إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم سيكون إضافة للتعليم الأزهري بالمحافظة، يُسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال في مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة في قطاع التعليم بالفيوم، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون والتنسيق المتبادل مع مختلف الجهات؛ لدعم القطاعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

وفي ختام كلمته قدم محافظ الفيوم التهنئة لجميع الحضور؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الحبيبة الغالية من كل مكروه وسوء في ظل القيادة السياسية الرشيدة.

ومن جهته أعرب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته البالغة بزيارة محافظة الفيوم؛ لوضع حجر الأساس لهذا الصرح العلمي الواعد الذي سيضم عددًا من الكليات، وسيكون إضافة للتنمية على أرض محافظة الفيوم وخدمة أبنائنا وبناتنا من أبناء الفيوم والمحافظات الأخرى، مقدمًا شكره وتقديره للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم؛ لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ودعمه الكامل للفرع الجديد لجامعة الأزهر.

ونقل رئيس جامعة الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورجائه الصادق بأن يكون هذا الفرع إضافة للجامعة، ينير الدنيا وينشر العلم، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح كليتين بفرع الفيوم الجديد، إحداهما للطب البيطري؛ لخدمة المحافظة التي تعتبر محافظة زراعية ولديها ثروات وإنتاج زراعي متميز وثروة حيوانية كبيرة، والكلية الثانية "نوعية" وهي كلية العلوم و التكنولوجيا، لافتًا أنها أول كلية يتم افتتاحها لأول مرة في جامعة الأزهر، وستكون الأولوية لأبناء الفيوم، ثم لغيرها من محافظات مصر، حيث سيتم فتح التنسيق لجميع الطلاب بمحافظات الجمهورية للالتحاق بها.



وأكد فضيلته أن الجامعة شهدت طفرة تنموية كبيرة، فعدد الكليات فيها وصل اليوم 107 كلية على مستوى جميع محافظات مصر، ولها فروع بجميع المحافظات عدا محافظتي السويس والإسماعيلية؛ لقربهما من فرع محافظة بورسعيد، موضحًا أنه تم افتتاح كليتين للطب البيطري هذا العام؛ إحداهما: في حوش عيسى بمحافظة البحيرة، والأخرى في محافظة أسيوط، بجانب افتتاح كليتين للذكاء الاصطناعي؛ إحداهما: للبنين، والأخرى للبنات بالقاهرة؛ تلبية لمتطلبات العصر وحاجة المجتمع.

وأوضح فضيلته أن جامعة الأزهر تتميز عن غيرها من الجامعات بانها يضم علوم الدنيا وعلوم الدين جنبً إلى جنب، مؤكدًا على أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هو المرجعية الأولى لعلوم الدين على مستوى العالم، فهو كعبة العام وقبلة العلماء؛ ولذلك فهو مقصد لأكثر من 70 ألف طالب وافد في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي من أكثر من 120 دولة حول العالم.

وشدد رئيس جامعة الأزهر على أهمية العلم ودوره في البناء والتعمير والإصلاح لا التدمير والخراب، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم تعد من المحافظات الرائدة التي لها تاريخ عريق في نهضة الأزهر الشريف، علي مر التاريخ فقد خرج منها فضيلة الشيخ إبراهيم الفيومي، شيخ الأزهر الشريف الأسبق، وغيره من العلماء الأفاضل.

وبين رئيس جامعة الأزهر أن التعليم الأزهري قبل الجامعي والجامعي في خدمه الوطن والدنيا كلها، وفي خدمة محافظة الفيوم، وقدم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير للدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، الذي كان له دور كبير في إنشاء هذا الفرع، ومؤكدا على احتياج محافظة الفيوم إلى كليات وبرامج تعليمية جديدة لخدمة المناطق الصناعية، لافتتت أواً إلى أنه سيكون هناك تعاون بين جامعة الأزهر وجامعة الفيوم في شتي المجالات التنموية.