النصر يكتسح الخليج بخماسية نظيفة في الدوري السعودي ويحافظ على الصدارة

اكتسح النصر السعودي نظيره الخليج بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وافتتح النصر السعودي التهديف في الدقيقة 30، عن طريق عبدالله حمدان،وأضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 54، عن طريق أيمن أحمد ، وعزز جواو فيليكس الهدف الثالث والرابع في الدقيقة 73،79.

وأخيراً سجل النصر الهدف الخامس في الدقيقة 1+90، عن طريق أنجيلو جابرييل.

وبهذه النتيجة يحافظ النصر على صدارة الدوري السعودي برصيد 67 نقطة ، وتجمد الخليج فى المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

ويخوض النصر مواجهة الخليج في الدوري السعودي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: بوشل، سيماكان، العمري، مارتينيز.

خط الوسط: أنجيلو، بروزوفيتش، فيليكس.

خط الهجوم: كومان، الحمدان، أيمن يحيى.



