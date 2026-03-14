الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصحة العالمية : مقتل 12 من موظفينا في هجوم للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

فرناس حفظي

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن مقتل 12 من موظفي المنظمة في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على مركز طبي في قرية برج قلاوي جنوب لبنان. 

وأضاف أن 14 من العاملين في المجال الطبي قُتلوا في جنوب لبنان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

أفاد موقع "أكسيوس" بأن واشنطن تدرس مقترحًا فرنسيًا لإنهاء الحرب في لبنان يتطلب من الحكومة اللبنانية الاعتراف بإسرائيل.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 26 شهيدا و51 جريحا من المسعفين منذ 2 مارس حتى اليوم جراء غارات للاحتلال.

وخلال أمس، نفذ الاحتلال مجزرة في لبنان حيث خلف القصف دمار كبير بعد استهداف الاحتلال لمركز إسعاف تابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة برج قلاوية جنوب لبنان ليلة أمس، ما تسبب بارتقاء 12 شهيدا بينهم طبيب ومسعفون وممرضون.

ووقع دمار كبير في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات للاحتلال استهدفتها مساء أمس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية : أنه بعد ما يقرب من أسبوعين من الحرب بين "إسرائيل" وإيران وحزب الله، اتضح أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تمكن من أن يكون صاحب القرار الأكبر وأن يحافظ على سلسلة القيادة والسيطرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية  أنه في الأيام الأخيرة، تمكن عناصر قوة الرضوان من الانتشار جنوب نهر الليطاني، ليقوموا بمواصلة محاولاتهم لنصب الكمائن للقوات الإسرائيلية هناك.


 

