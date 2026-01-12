الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

كشف الإعلامي سيف زاهر عن رحيل نجم الاهلي أشرف داري في يناير الجاري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :تقارير.. الأهلي يقرر رحيل أشرف داري في يناير الجاري ويخبر اللاعب الموافقة على احد العروض أو فسخ العقد بالتراضي .

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك على خلفية تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

واستقرت رابطة الأندية على تأجيل المباراة، التي كان مقررًا إقامتها يوم 19 يناير الجاري، إلى يوم 9 مارس 2026، على أن تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام على ملعب الكلية الحربية، في إطار مراعاة ارتباطات المنتخب الوطني خلال المرحلة الحاسمة من البطولة القارية.