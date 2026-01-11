عمرو الجزار يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه للنادي الأهلي

اجتاز عمرو الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، الكشف الطبي استعدادًا لإتمام انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

ومن المقرر أن يصل عمرو الجزار إلى مقر النادي الأهلي فور اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، لتوقيع عقود الانضمام رسميًا إلى القلعة الحمراء بعد الاتفاق النهائي بين إدارة الأهلي ونظيرتها في البنك الأهلي على كافة تفاصيل

على الجانب الاخر أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب قائمته الرسمية استعدادًا لمواجهة فريق فاركو، في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر، في إطار سعي الفريق لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وشهدت قائمة الأهلي مزيجًا من العناصر الشابة وعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، في ظل سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني خلال مباريات البطولة، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين واختبار جاهزيتهم الفنية والبدنية.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة حراسة المرمى كلًا من حمزة علاء ومحمد سيحا، بينما جاء خط الدفاع مكوّنًا من ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، أشرف داري، مصطفى العش، إبراهيم الأسيوطي، ومهند الشامي.

وفي خط الوسط، اختار الجهاز الفني اللاعبين أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، إبراهيما كاظم، محمد رأفت، إبراهيم عادل، وعمر معوض، في مجموعة تجمع بين القوة البدنية والقدرات الفنية.

أما خط الهجوم، فضم الثلاثي نيتس جراديشار، محمد زعلوك، وحمزة عبد الكريم، في ظل الرغبة في استغلال الحلول الهجومية المتنوعة أمام دفاع فاركو.