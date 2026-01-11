قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن صفقة عمرو الجزار في الأهلي.. أحمد حسن يكشف

عمرو الجزار
عمرو الجزار
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب عمرو الجزار نجم القلعة الحمراء الجديد.

صفقة عمرو الجزار

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر:

عمرو الجزار يخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة تمهيدا للتوقيع إلى الأهلي بشكل رسمي".

وكان قد اقترب النادي الأهلي من حسم أولى صفقاته الشتوية من خلال تدعيم الفريق الأول باللاعب عمرو الجزار مدافع فريق البنك الأهلي.

وأعلن الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل صفقة عمرو الجزار للأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب زاهر: تقارير.. الأهلي توصل لاتفاق لضم عمرو الجزار مقابل 60 مليون جنيه.

على الجانب الاخر أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب قائمته الرسمية استعدادًا لمواجهة فريق فاركو، في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر، في إطار سعي الفريق لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وشهدت قائمة الأهلي مزيجًا من العناصر الشابة وعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، في ظل سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني خلال مباريات البطولة، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين واختبار جاهزيتهم الفنية والبدنية.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة حراسة المرمى كلًا من حمزة علاء ومحمد سيحا، بينما جاء خط الدفاع مكوّنًا من ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، أشرف داري، مصطفى العش، إبراهيم الأسيوطي، ومهند الشامي.

وفي خط الوسط، اختار الجهاز الفني اللاعبين أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، إبراهيما كاظم، محمد رأفت، إبراهيم عادل، وعمر معوض، في مجموعة تجمع بين القوة البدنية والقدرات الفنية.

أما خط الهجوم، فضم الثلاثي نيتس جراديشار، محمد زعلوك، وحمزة عبد الكريم، في ظل الرغبة في استغلال الحلول الهجومية المتنوعة أمام دفاع فاركو.

عمرو الجزار الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد.. اليوم

خضروات ارشيفيه

أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم

دواجن ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد