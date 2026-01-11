لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم

أكد فرانك كيسيه نجم منتخب كوت ديفوار على قوة منتخب مصر خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا مشيرا إلى أن الفراعنة قدموا أداء جماعي قوي.

وأضاف كيسيه في تصريحات تليفزيونية : مصر منتخب كبير يلعبوا بجماعية رهيبة ، يمتلكون اسماء كبيرة ولكن حتى في ظل وجود هذه الاسماء ليس بالضرورة ان يصنع لاعب واحد الفارق.

وأكمل: لقد لعبوا بجماعية ونجحو في خطتهم باللعب على الهجمة المرتدة ، تركوا لنا الكرة والاستحواذ وللأسف نجحوا في خطتهم وكانوا واقعيين.

مباراة مصر وكوت ديفوار

حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

وشهد ملعب أغادير، مساء السبت، مواجهة مثيرة جمعت بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية منتخب كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، واللاعب جيلا دوي.

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية تحدد أحد طرفي النهائي.