مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.. مفاجآت وكواليس بعد الفوز على كوت ديفوار

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر عن كواليس انتصار منتخب مصر المثير على كوت ديفوار، والذي مهد الطريق لتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى عوامل التفوق وراء الأداء المميز للفريق.

أداء المنتخب يعكس الروح القتالية

أوضح عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن المباراة لم تكن مجرد مهارات فنية بقدر ما كانت صراعًا على الروح والقتال حتى اللحظة الأخيرة، مضيفًا أن مباريات أمم إفريقيا عادةً ما تعكس قوة الإرادة أكثر من الجماليات.

وقال:«الملعب شهد حالة من التقارب بين اللاعبين، ولكن المنتخب لعب بروح عالية وثقة من البداية وحتى صافرة النهاية».

تأثير اللاعبين الرئيسيين وعودة إمام عاشور

سلط عبد الناصر الضوء على الأداء القوي لبعض لاعبي المنتخب، وعلى رأسهم إمام عاشور، الذي عاد تدريجيًا لمستواه المعروف وأثبت تأثيره في وسط الملعب، مما ساهم في ضبط نسق المباراة والسيطرة على معظم فترات اللعب.

كما أشار إلى انسجام باقي اللاعبين مع خطة المدير الفني حسام حسن، موضحًا أن الفريق استطاع تجاوز أي فجوات بين الأساسيين والبدلاء، وهو ما ظهر جليًا في احتفالات اللاعبين بعد المباراة.

حسام حسن… قلب الفريق وروحه

أشاد الناقد بالدور الكبير الذي لعبه المدير الفني للفراعنة في خلق تناغم جماعي وانسجام بين اللاعبين، مؤكدًا أن التقبل الفني للفريق ساعد على تحويل الأفكار إلى واقع داخل الملعب، وجعل الفريق يبدو أكثر تماسكًا وتوازنًا أثناء اللعب.

مواجهة مرتقبة ضد السنغال

وفيما يتعلق باللقاء القادم أمام السنغال، أوضح أشرف عبد الناصر أن المنتخب المصري سيخوض المباراة بثقة وروح مختلفة، معتمدًا على خبرته في المواجهات الحاسمة، مضيفًا:

«المنتخبان سبق أن التقيا في مباريات حاسمة حُسمت بركلات الترجيح، والفارق هذه المرة قد يكون في الروح والخبرة».

وأكد أن مباراة نصف النهائي ستشهد صراعًا تكتيكيًا قويًا، وأن جميع اللاعبين يعلمون أهمية الاستعداد الذهني والبدني لهذه المواجهة الحاسمة.