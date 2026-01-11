مكاسب تاريخية.. كم يحصد منتخب مصر بعد بلوغ نصف نهائي أمم أفريقيا؟

تمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، عقب أداء قوي قدمه في مباراة الدور ربع النهائي.

واحتضن ملعب أغادير، مساء السبت، اللقاء الذي جمع المنتخب المصري بنظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث حسم الفراعنة المواجهة لصالحهم بنتيجة 3-2 في مباراة اتسمت بالإثارة والندية.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الوطني مشواره الناجح في البطولة، ليواجه منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في لقاء مرتقب لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

مكاسب تاريخية.. كم يحصد منتخب مصر بعد بلوغ نصف النهائي؟

ضمن منتخب مصر الحصول على مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار، وهي المخصصات التي يقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للمنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي.

ويُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد أعلن عن رفع قيمة الجائزة المالية لبطل كأس الأمم الإفريقية 2025، لتصل إلى 10 ملايين دولار، بدلًا من 7 ملايين دولار في النسخ السابقة.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.