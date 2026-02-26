موعد أذان الفجر اليوم الثامن من رمضان 2026.. فرق دقيقة عن إمبارح

مع حلول يوم جديد من شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، يترقب المصريون موعد أذان الفجر اليوم الثامن من رمضان لمعرفة وقت الإمساك وبداية يوم جديد من أيام الصيام، وذلك وفقًا لإمساكية رمضان لعام 2026 ميلاديًا، خاصة مع وجود فروق طفيفة في التوقيت من محافظة إلى أخرى تبعًا للموقع الجغرافي.

موعد أذان الفجر في اليوم الثامن من شهر رمضان

ونحن في أيام رمضان يستعد المسلمون لصيام يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك، ويبحث الناس عن موعد أذان الفجر سابع يوم في رمضان 2026 حتى يتجنب كل شخص الإفطار بالخطأ في هذا اليوم.

وقد أظهرت إمساكية رمضان أن موعد أذان الفجر وهي:

في محافظة القاهرة سيكون اذان الفجر في تمام الساعة 4:58 صباحًا

في الجيزة يؤذن الفجر بنفس توقيت القاهرة في الساعة 4:58 صباحًا

في الإسكندرية يؤذن الفجر 5:03 صباحا

اذان الفجر في بورسعيد اليوم في تمام الساعة 4:53 صباحا

المنصورة يؤذن الفجر على 4:57 صباحا

أذان الفجر 8 رمضان وساعات الصيام

ويرفع اذان الفجر في أسوان 4:51 صباحا

ويرفع اذان الفجر في المنيا 5:00 صباحا

ويرفع اذان الفجر في سوهاج 4:56 صباحا

ويرفع اذان الفجر في الإسماعيلية 4:54 صباحا

ويرفع اذان الفجر في بني سويف 4:58 صباحا

وبعد معرفة موعد اذان الفجر نحسب عدد الساعات حتى موعد اذان المغرب ليبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.

دعاء اليوم الثامن من رمضان