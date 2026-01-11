عاد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، لإثارة الجدل من جديد بتصريحات صريحة عقب فوز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وبهذا الانتصار، حجز منتخب مصر مقعده في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال يوم الأربعاء المقبل، في مواجهة قوية على بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكان صلاح قد لفت الأنظار بتصريحات سابقة عقب مواجهة بنين في دور الـ16، حين أشار إلى أن منتخب الفراعنة لا يصنف ضمن المرشحين الأبرز للتتويج باللقب، في ظل اعتماد الفريق على عدد كبير من اللاعبين المحليين، مقارنة بمنافسين يملكون عناصر محترفة بارزة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب

جدد قائد الفراعنة هذا الرأي خلال حديثه لقناة «بي إن سبورتس» عقب لقاء كوت ديفوار، مؤكدًا أن المنافسة في البطولة شديدة، وأن المنتخبات الأخرى تمتلك لاعبين أصحاب خبرات أوروبية عالية، وهو ما يصعب مهمة التتويج.

وأشار صلاح إلى أن مواجهة السنغال ستكون في غاية الصعوبة، نظرًا لما يضمه المنتخب السنغالي من نجوم يلعبون على أعلى المستويات في أوروبا، مؤكدًا احترامه الكبير لقدرات المنافس.

وشدد نجم ليفربول في ختام تصريحاته على أن منتخب مصر يقاتل بكل قوة من أجل إسعاد جماهيره وتحقيق النتائج الإيجابية، موضحًا أن الاعتماد على لاعبي الدوري المصري لا يقلل من قيمة الفريق أو من قدرات لاعبيه، بل يعكس روح القتال والإصرار داخل المجموعة.



موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.