مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.. مفاجآت وكواليس بعد الفوز على كوت ديفوار
الاحتلال يعتقل صحفيا أثناء تغطية الأحداث جنوب الضفة الغربية
من فرحها للكفن.. القصة الكاملة لوفاة عروس الغربية بعد اختناقها بالغاز في كفر الزيات
القارئ البريطاني بعد تقبيل رأس القلاجي: أنا جنبه أروح فين.. ولجنة التحكيم: أداؤك يليق بالكبار
بورسعيد تسجل إنجازا طبيا عالميا بتقنية مصرية مبتكرة لعلاج مرض نادر دون جراحة..تفاصيل
وزير التعليم: نسعى للوصول إلى 500 مدرسة يابانية خلال 5 سنوات
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 35 الف جنيه
صخور من فجر الزمن تكشف لغز نشأة القمر | إيه الحكاية
تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

عاد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، لإثارة الجدل من جديد بتصريحات صريحة عقب فوز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وبهذا الانتصار، حجز منتخب مصر مقعده في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال يوم الأربعاء المقبل، في مواجهة قوية على بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكان صلاح قد لفت الأنظار بتصريحات سابقة عقب مواجهة بنين في دور الـ16، حين أشار إلى أن منتخب الفراعنة لا يصنف ضمن المرشحين الأبرز للتتويج باللقب، في ظل اعتماد الفريق على عدد كبير من اللاعبين المحليين، مقارنة بمنافسين يملكون عناصر محترفة بارزة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب

جدد قائد الفراعنة هذا الرأي خلال حديثه لقناة «بي إن سبورتس» عقب لقاء كوت ديفوار، مؤكدًا أن المنافسة في البطولة شديدة، وأن المنتخبات الأخرى تمتلك لاعبين أصحاب خبرات أوروبية عالية، وهو ما يصعب مهمة التتويج.

وأشار صلاح إلى أن مواجهة السنغال ستكون في غاية الصعوبة، نظرًا لما يضمه المنتخب السنغالي من نجوم يلعبون على أعلى المستويات في أوروبا، مؤكدًا احترامه الكبير لقدرات المنافس.

وشدد نجم ليفربول في ختام تصريحاته على أن منتخب مصر يقاتل بكل قوة من أجل إسعاد جماهيره وتحقيق النتائج الإيجابية، موضحًا أن الاعتماد على لاعبي الدوري المصري لا يقلل من قيمة الفريق أو من قدرات لاعبيه، بل يعكس روح القتال والإصرار داخل المجموعة.


موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

محمد صلاح صلاح منتخب مصر تصريحات محمد صلاح السنغال بطولة كأس الأمم الإفريقية

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صلاح مصدق

محفورة في الذاكرة.. صلاح مصدق يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

حسام حسن

راجل بيشتغل.. أمير هشام: بحب جداً طريقة حب حسام حسن لبلده

عمومية الطائرة البارالمبية

عمومية الطائرة البارالمبية تقر اللائحة..وتكريم خاص للأسطورة فاطمة عمر

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

