مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟

تمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، عقب أداء قوي قدمه في مباراة الدور ربع النهائي.



واحتضن ملعب أغادير، مساء السبت، اللقاء الذي جمع المنتخب المصري بنظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث حسم الفراعنة المواجهة لصالحهم بنتيجة 3-2 في مباراة اتسمت بالإثارة والندية.



وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الوطني مشواره الناجح في البطولة، ليواجه منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في لقاء مرتقب لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.



وشهدت مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار عديد المشاهد المثيرة التي مكنت الفراعنة الكبار من ترويض الأفيال على مدار 90 دقيقة.



مرموش المشاغب

نجح عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني في خلق حالة من الإزعاج لـ دفاعات أفيال كوت ديفوار منذ اللحظات الولي من عمر اللقاء عبر تحركاته السريعة ومراوغته للخطوط الخلفية للمنافس.



ومنح عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التقدم المبكر لـ منتخب مصر الوطني فى الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء من مجهود فردي مميز.

صلاح القائد

ظهرت بصمات محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني فى لقاء كوت ديفوار وسجل هدف الفراعنة الثالث وتألق بشكل لافت للنظر فى المباراة.



وقاد محمد صلاح الفراعنة الكبار إلي فوز تاريخي ونجح فى تكريس عقدة مصر لـ أفيال كوت ديفوار على مدار تاريخ بطولات كأس أمم إفريقيا.

صانع ألعاب سوبر

أثبت إمام عاشور أنه قاعدة إمداد لـ هجمات الفراعنة وصانع ألعاب من العناصر السوبر فى لقاء مصر وكوت ديفوار.



إمام عاشور نجح عبر تمريراته فى صنع الهدف الثالث الذى جاء بتوقيع محمد صلاح فى شباك كوت ديفوار إلي جانب إرسال تمريرات شكلت خطورة على دفاعات الأفيال.

قفاز الشناوي

تألق محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أمام كوت ديفوار وتصدي لعديد الكرات الخطيرة لـ الأفيال وزاد عن مرماه.



ونجح محمد الشناوي الملقب بـ الأخطبوط فى صنع جدار خرساني امام هجمات أفيال كوت ديفوار على مدار الـ 90 دقيقة وحرم المنافس من زيادة الغلة التهديفية.



فتوح يتألق

نجح أحمد فتوح نجم منتخب مصر الوطني في إبطال مفعول نجم مانشستر يونايتد أمادو ديالو المميز بتحركاته وإمكانياته الفنية العالية.



واستطاع فتوح عبر ملاصقته لنجم الأفيال أمادو ديالو فى الحد من خطورة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وإفشال محاولاته الهجومية.



العميد خدع مدرب كوت ديفوار تكتيكيا

تفوق حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني فى خداع مدرب افيال كوت ديفوار من النواحى التكتيكية واقتناص الفوز فى اللقاء.



ونجح حسام حسن عبر خطة متوازنة دفاعيا وهجوميا فى إفشال محاور مدرب كوت ديفوار عبر اللجوء إلي سلاح المرتدات واستغلال سرعات الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش.



هدف مبكر

منذ الدقائق الأولي من لقاء مصر وكوت ديفوار لجأ الفراعنة إلي الضغط على دفاعات الأفيال ونجح عمر مرموش فى تسجيل هدف مبكر فى شباك الحارس الإيفواري من مجهود فردي.



وأربك هدف الفراعنة المبكر دفاعات أفيال كوت ديفوار وأصاب المنافس بالصدمة وما زاد من حالة الإرتباك لدي المنتخب الإيفوارى تعزيز رامي ربيعة أهداف منتخب مصر وتسجيل الهدف الثاني فى الشوط الأول.



رهان دفاعي

نجحت صلابة دفاعات منتخب مصر الوطني فى إفشال إختراقات مهاجمي كوت ديفوار منذ اللحظات الأولي من عمر اللقاء.



واستطاع الثلاثي حسام عبدالمجيد ورامي ربيعة ومحمد هاني ومعهم أحمد فتوح في صنع جدار ساهم فى صعوبة مهام مهاجمي المنتخب الإيفواري.



أخطاء دفاعية بحتة

سجل منتخب كوت ديفوار هدفين فى شباك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الوطني على مدار شوطي اللقاء.



وجاء هدفي الأفيال في شباك منتخب مصر الوطني من أخطاء دفاعية بحتة بعدما سادت حالة من الإرتباك الخطوط الخلفية للفراعنة.



وتسببت النيران الصديقة عبر أحمد فتوح فى منح الأفيال هدف تقليص الفارق الأول ثم تلاه فى الشوط الثاني عدم خروج محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة فى التوقيت المناسب ما أدي إلي تلقي شباكه الهدف الثاني.