أعرب اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن خالص تهانيه لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بمناسبة تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمملكة المغربية، بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار في مباراة ربع النهائي.

محافظ بورسعيد يهنئ منتخب مصر بالتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به لاعبو المنتخب من عزيمة وإصرار وروح جماعية عالية، مشيرًا إلى أن الأداء المتوازن والانضباط داخل الملعب كانا عاملين حاسمين في حسم اللقاء ومؤكدًا أن المنتخب المصري يبرهن دائمًا على قدرته على المنافسة.

وأوضح اللواء محب حبشي أن ما قدمه لاعبو المنتخب أسعد الشارع المصري بأكمله، وجسد صورة مشرفة للكرة المصرية، لافتًا إلى أن مثل هذه النجاحات الرياضية ترفع الروح المعنوية لدى المواطنين وتعزز مشاعر الانتماء والفخر الوطني.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الدعم الجماهيري الكبير كان له دور مؤثر في تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، موجهًا التحية للجماهير المصرية الوفية وكذلك للجهازين الفني والإداري على الجهد المبذول طوال مشوار البطولة.