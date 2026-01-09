محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد

كشفت محافظة بورسعيد فى بيان رسمي عن اسباب انقطاع المياه فى عدد من المناطق و ضعفها فى مناطق اخرى بمختلف احياء المحافظة و مدينة بورفؤاد

وأكدت محافظة بورسعيد فى بيانها أن هيئة قناة السويس افادت بان اجهزة وزارة الرى تقوم بأعمال تطهير وتكريك بترعة بورسعيد المغذية لمحطة مياه الشرب.

واوضح بيان محافظة بورسعيد ان الأعمال ضمن خطتها الدورية الهامة لضمان وصول المياه بشكل مستقر خلال الفترة القادمة ونتيجة قرب قطاع الترعة التى تعمل به حاليا من محطة المياه حيث انه حاليا على بعد ٣ كم فقط من المحطة فيؤدى ذلك إلى زيادة عكارة المياه الخام المغذية للمحطة بشكل كبير جدا ولضمان جودة المياه المعالجة والمنتجة من المحطة

وأكدت محافظة بورسعيد أنه يتم تخفيض معدلات المياه المسحوبة وبالتالى تخفيض كميات وضغوط المياه المنتجة الأمر ألذى يؤدى انخفاض ضغوط الشبكة وانقطاع المياه فى الأدوار المرتفعة

من المنتظر الانتهاء من أعمال اجهزة الرى فى التطهير خلال ٤ أيام القادمة



وشددت محافظة بورسعيد انه يتم التنسيق بين هيئة قناة السويس ومسئولى الرى ليتم التطهير على مراحل وفى فترات الليل ليكون اثره السلبى هذه الفترة فى أضيق الحدود

وهذه الأعمال التى تقوم بها وزارة الرى فى غاية الأهمية ولابد من إنجازها فى هذه الفترة