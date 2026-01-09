قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة سوبر بـ ميركاتو الشتاء
صدقي صخر يحاول العودة لدينا الشربيني في الحلقات الأخيرة من "لا ترد ولا تستبدل"
مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
محافظات

محمد الغزاوى

كشفت محافظة بورسعيد فى بيان رسمي عن اسباب انقطاع المياه فى عدد من المناطق و ضعفها فى مناطق اخرى بمختلف احياء المحافظة و مدينة بورفؤاد 

 وأكدت محافظة بورسعيد فى بيانها أن  هيئة قناة السويس افادت بان اجهزة وزارة الرى تقوم  بأعمال تطهير وتكريك بترعة بورسعيد المغذية لمحطة مياه الشرب.

 واوضح بيان محافظة بورسعيد ان الأعمال  ضمن خطتها الدورية الهامة لضمان وصول المياه بشكل مستقر خلال الفترة القادمة ونتيجة قرب قطاع الترعة التى تعمل به حاليا من محطة المياه حيث انه حاليا على بعد ٣ كم فقط من المحطة فيؤدى ذلك إلى زيادة عكارة المياه الخام المغذية للمحطة بشكل كبير جدا ولضمان جودة المياه المعالجة والمنتجة من المحطة 

محافظة بورسعيد تكشف اسباب انقطاع المياه و ضعفها فى عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد 

وأكدت محافظة بورسعيد أنه  يتم تخفيض معدلات المياه المسحوبة وبالتالى تخفيض كميات وضغوط المياه المنتجة الأمر ألذى يؤدى انخفاض ضغوط الشبكة وانقطاع المياه فى الأدوار المرتفعة
من المنتظر الانتهاء من أعمال اجهزة الرى فى التطهير خلال ٤ أيام القادمة
 

وشددت محافظة بورسعيد انه يتم التنسيق بين هيئة قناة السويس ومسئولى الرى ليتم التطهير على مراحل وفى فترات الليل ليكون اثره السلبى هذه الفترة فى أضيق الحدود

وهذه الأعمال التى تقوم بها وزارة الرى فى غاية الأهمية ولابد من إنجازها فى هذه الفترة

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد قناة السويس

