قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطران بورسعيد يشارك أطفال وشباب كنيسة الأنبا بيشوي الاحتفال بعيد الميلاد

مطران بورسعيد يشارك أطفال وشباب كنيسه الأنبا بيشوي الإحتفال بعيد الميلاد
مطران بورسعيد يشارك أطفال وشباب كنيسه الأنبا بيشوي الإحتفال بعيد الميلاد
محمد الغزاوى

حرص الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها مشاركة أطفال وشعب كنيسة الأنبا بيشوي في الكرنفال الضخم الذي أقامته الكنيسة لإدخال البهجة والسعادة على قلوب الجميع صباحا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

و أعرب كل شعب الكنيسة من كافة الأعمار عن سعادتهم العارمة لحرص مطران بورسعيد وضواحيها على مشاركتهم الاحتفال بالرغم من مسؤولياته وبرنامج الاحتفالات ووفود الزيارات التي تستقبلها الكنيسة للتهنئة بالعيد.

واستقبل الحضور القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمي والقس بيشوي مجدي كهنة الكنيسة.


بسماحة القلب مطران بورسعيد يشارك أطفال وشباب كنيسه الأنبا بيشوي الإحتفال بعيد الميلاد

وشهد كرنفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد اقبال منقطع النظير من الأطفال والشباب الأقباط من كل المراحل العمرية ، حيث تضمن الكرنفال وجود ألعاب ضخمة والألعاب إلكترونية مستحدثة شارك فيها كل الأطفال، مثل ألعاب حاسوب التحكم عن بعد في اللعبة، بجانب ألعاب بابجي واقعية وحروب ألوان، وغيرها من الألعاب التي أدخلت السعادة علي قلوب الأطفال.


كما قامت كنيسة الأنبا بيشوي بتنسيق واجهة الكنيسة، وتم وضع بها عربات من الحلوي والشيكولاتات للأطفال بجانب وضع علي يسار الكنيسة ألعاب ضخمة أيضا، أما عن يمين الكنيسة فتم تحديد جزء من الشارع المواجه للكنيسة وتعمل عمل فيه لعبة سباق سيارات بين الأطفال والتي كان لها أكبر أثر من السعادة في نفوسهم.

بخصوص الأطفال الأقل من 5 سنوات خصصت الكنيسة لهم غرفة خاصة بهم قاموا فيها باللعب واللهو، وقام فريق منهم بغناء بعد الترانيم المسيحية الخاصة بمولد المسيح والسعادة تملأ وجوههم.

وشمل الكرنفال أيضا مجموعة كبيرة من الألعاب المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار، من بينها الألعاب الإلكترونية، وصيد الأسماك، وكرة السلة، وشلالات التزحلق، والعربات المتصادمة، والموتوسيكلات.

كما تميزت الاحتفالية بإدخال "ترند التصوير بالفيديو بشكل دائري"، الذي شارك فيه الكبار والصغار لتوثيق لحظات السعادة، إلى جانب تنظيم مسابقات بين الأطفال وتوزيع الهدايا والشيكولاتة، وسط أجواء من البهجة والضحك.

وشهدت الكنيسة أيضًا أركانًا للأنشطة الفنية المتنوعة، منها ورش رسم وتمثيل، إلى جانب تقديم اسكتشات مسرحية دينية خاصة بالأطفال، مما أضفى روحًا ثقافية وتعليمية على الاحتفال.

ولم تغب اللحظات التذكارية، حيث حرص الأهالي على التقاط الصور مع أطفالهم أثناء اللعب، كما التقطوا صورًا تذكارية مع كهنة الكنيسة، في مشاهد مليئة بالحب والمودة.

يُذكر أن كنيسة الأنبا بيشوي تحرص كل عام على تنظيم هذه الاحتفالية الكبرى خلال عيد القيامة، وتقدم من خلالها باقة متنوعة من الفعاليات لإدخال السعادة على قلوب الجميع ورسم البسمة على وجوههم.

بورسعيد مطران بورسعيد عيد الميلاد الانبابشوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

النفط

توسع نفطي يضع غانا على خريطة مراكز الطاقة في غرب إفريقيا

ديمقراطيون يناقشون مستقبل مرشحي 2028 وأهمية الأمن والسلامة في السياسة الأمريكية

ديمقراطيون يناقشون مستقبل مرشحي 2028 وأهمية الأمن والسلامة في السياسة الأمريكية

بيت التمويل الكويتى

لتنويع المصادر.. بيت التمويل الكويتي يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد