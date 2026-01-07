برقية تهنئة من محافظ بورسعيد لرئيس الجمهورية وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد| شاهد

بعث اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، وأن يديم على الوطن نعمة الوحدة والتلاحم بين أبنائه.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعياد المصريين، تجسد روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس قوة النسيج الوطني الذي يميز الشعب المصري عبر تاريخه.

محافظ بورسعيد يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وأرسل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برقية بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات إلى الإخوة الأقباط بمحافظة بورسعيد، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها العظيم بمزيد من الخير والمحبة والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل روح التآخي والوحدة الوطنية راسخة بين أبناء الشعب المصري.

وأكد المحافظ أن هذه المناسبات تمثل دائمًا فرصة لتعزيز قيم الترابط و المحبة والتسامح بين أبناء محافظة بورسعيد، متمنيًا للجميع دوام الخير والسلام.