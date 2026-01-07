احتفالات وصور تذكارية .. أقباط بورسعيد يُواصلون احتفالاتهم في ليلة عيد الميلاد

احتفل الأخوة الأقباط بجميع كنائس بورسعيد مساء الثلاثاء في ليلة عيد الميلاد المجيد، وأقبلوا على جميع الكنائس وذلك بجميع أرجاء المحافظة لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية، والتي شهدت إقبالاً كثيف من المواطنين.

وجاءت أبرز مظاهر الاحتفال التقاط الصور التذكارية مع مجسم «المزود» وهو مجسم لمكان مولد السيد المسيح ، والذي صممه شباب الكنيسة تحت إشراف الكهنة ، والذي ظهر بتصميم متميز مع أضواء مبهرة وحركة مياه ومجسمات ليحاكي مشهد الكهف الذي ولد فيه السيد المسيح على ، وذلك على حسب معتقدات الديانة المسيحية.

احتفالات وصور تذكارية.. أقباط بورسعيد يواصلون احتفالاتهم في ليلة عيد الميلاد

وتزينت كنيسة الأنبا بيشوي بالكامل بمظاهر الزينة المختلفة ، وانتشرت مظاهر الفرحة والبهجة في كل مكان ، وبالاخص بين أطفال الشمامسة والذين ظهروا بزيهم الأبيض أشبه ما يكونوا بالملائكة ، فخطفوا أنظار الجميع.

وكانت قد أطلقت الكنيسة منذ فترة برامج احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد وذلك خلال الأسابيع الماضية، لتجهيز عدد من المسرحيات تتضمن قصة ميلاد السيد المسيح، التى يتم عرضها فى خلال اسبوع احتفال الأخوة الأقباط في رأس السنة وعيد الميلاد المجيد .