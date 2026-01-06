قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام

محافظ بورسعيد يشدد على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
محافظ بورسعيد يشدد على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
محمد الغزاوى

شدد اللواء أ ح  محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال اجتماع اليوم ،على ضرورة الإزالة الفورية لكافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد، و العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق  وممثلي شركة نهضة مصر للنظافة إلى جانب الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الأحياء وبورفؤاد وجهات المرافق المختصة.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن الحفاظ على المظهر الحضاري للشارع البورسعيدي يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية مشددًا على عدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المواطنين أو المرور، أو تؤثر سلبًا على مستوى النظافة والمظهر العام.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية والمفاجئة لإزالة الإشغالات بكافة أشكالها مع المتابعة المستمرة على مدار اليوم، والتنسيق الكامل مع شرطة المرافق لضمان استدامة الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية.

كما شدد اللواء محب حبشي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون مؤكدًا أن تطبيق القانون يأتي في إطار تحقيق الصالح العام والاستجابة لتطلعات المواطنين في شوارع نظيفة ومنظمة تليق بأبناء بورسعيد.

بورسعيد بورفؤاد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

السكري

بتزود المرض.. دراسة تكشف خطورة نوع شهير من أدوية السكري

سرطان القولون

انتبه.. علامات تتجاهلها تكشف سرطان القولون

الموبايل

للموبايل واللاب.. ما الذي يحدث في الدماغ أثناء استخدام الشاشة

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد