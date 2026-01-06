محافظ بورسعيد يشدد على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام

شدد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال اجتماع اليوم ،على ضرورة الإزالة الفورية لكافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد، و العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق وممثلي شركة نهضة مصر للنظافة إلى جانب الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الأحياء وبورفؤاد وجهات المرافق المختصة.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن الحفاظ على المظهر الحضاري للشارع البورسعيدي يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية مشددًا على عدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المواطنين أو المرور، أو تؤثر سلبًا على مستوى النظافة والمظهر العام.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية والمفاجئة لإزالة الإشغالات بكافة أشكالها مع المتابعة المستمرة على مدار اليوم، والتنسيق الكامل مع شرطة المرافق لضمان استدامة الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية.

كما شدد اللواء محب حبشي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون مؤكدًا أن تطبيق القانون يأتي في إطار تحقيق الصالح العام والاستجابة لتطلعات المواطنين في شوارع نظيفة ومنظمة تليق بأبناء بورسعيد.