الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
محافظات

بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة

محمد الغزاوى

تابعت صدى البلد حالة طفل بورسعيد آدم محمد مصطفي صاحب 10 سنوات المعقور من كلب ضال التهم جزءا من لحم ساعده الأيسر أول أمس بنطاق سكنه بمنطقة الإسراء فى حي الضواحي بمحافظة بورسعيد .

ونجحت صدى البلد فى الحصول على صورة الطفل داخل مدرسة الشهيد محمد صبرى التابعة لإدارة جنوب بورسعيد خلال أداء الامتحان اليوم بالصف الخامس الابتدائي. 

كانت أسرة الطفل أدم حصلت على تصريح من الدكتور أحمد حسن مدير الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد للخروج من المستشفي لأداء الامتحانات و العودة عقب الاطمئنان على حالته الصحية من الدكتور محمد حامد مدير مستشفي السلام الدولى بناء على تقرير اللجنة الطبية المشكلة لمتابعة الحالة. 

وفور إبلاغ إدارة المدرسة بوصول الطالب لأداء امتحان اليوم توجه أحمد تاج مدير إدارة جنوب التعليمية على الفور للاطمئنان على حالة الطالب و التأكد من توفير كل سبل الراحة له خلال أدائه الامتحانات وتسليمه لأسرته عقب الانتهاء من الامتحان للعودة مرة اخرى للمستشفى. 

الغرباوي يطمئن على الطالب آدم بعد تعرضه لحادث

كان الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أطمأن على الحالة الصحية للطالب آدم الدياسطي المقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية، وذلك عقب تعرضه لحادثه عقر من الكلاب.

وأكد مدير المديرية أن صحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع الموقف الصحي للطالب عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية للاطمئنان على استقرار حالته الصحية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لرعايته.

وأوضح الأستاذ طاهر الغرباوي أن تعليم بورسعيد سيوفر جميع الإمكانات المتاحة لخدمة الطالب وتقديم أوجه الدعم اللازمة له بما يضمن تسهيل أدائه للامتحانات في ضوء حالته الصحية وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم الإضرار بمستقبله الدراسي.

كما حرص مدير المديرية على طمأنة والدة الطالب وذويه، والوقوف المديرية إلى جانبهم وتقديم الدعم الكامل حتى تجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام، متمنيًا للطالب الشفاء العاجل.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ أحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذ ماجد فاروق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم الرعاية الصحية

