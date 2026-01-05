بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد | صور

تم البدء في أعمال توصيل المرافق الأساسية لاستاد النادي المصري الجديد بمدينة بورسعيد، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية المكثفة لاستكمال المشروع القومي

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية ودعم الأندية الجماهيرية، وبمتابعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد،

و تابع محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ميدانيا سير أعمال توصيل المرافق للمشروع

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لسرعة التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفقٱ لأعلى معدلات الجودة الفنية.

بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد

ويحظى مشروع استاد النادي المصري باهتمام بالغ من رئيس الجمهورية، نظرًا لما يمثله من قيمة رياضية وجماهيرية كبرى لأبناء بورسعيد، ودوره في دعم الحركة الرياضية والشبابية، واحتضان الفعاليات الرياضية الكبرى مستقبلًا.

ويُعد استاد النادي المصري الجديد أحد المشروعات الرياضية العملاقة التي تشهدها محافظة بورسعيد، ويأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير المنشآت الرياضية، بما يسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة تليق بتاريخ النادي المصري العريق وجماهيره العظيمة.