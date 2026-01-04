في مشهد وطني ملهم.. رئيس جامعة بورسعيد يترأس وفد الجامعة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

ترأس الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد وفدًا من الجامعة ضم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة و امين عام الجامعة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك تأكيدًا على عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.في إطار تعزيز قيم المحبة والتآخي وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية



استهل وفد الجامعة زيارته بـ مطرانية بورسعيد، حيث كان في استقبال رئيس الجامعة نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، إلى جانب وفد العلاقات العامة بالمطرانية.

رئيس جامعة بورسعيد يترأس وفد الجامعة لتهنئة شركاء الوطن بعيد الميلاد المجيد

وخلال اللقاء الذي سادته أجواء من الود والمحبة والمشاعر الطيبة، رحّب نيافة الأنبا تادرس بزيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به جامعة بورسعيد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومثمّنًا حرص رئيس الجامعة وعلماء الجامعة على المشاركة في هذه المناسبة المباركة.



وتوجه وفد الجامعة إلى الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، حيث كان في استقبالهم القس بهاء رشاد سيفين راعي الكنيسة الإنجيلية، والذي أعرب عن اعتزازه وتقديره بزيارة رئيس جامعة بورسعيد، مشيدًا بالدور الأكاديمي والمجتمعي للجامعة، ومتمنيًا لها مزيدًا من التقدم والازدهار.



وفي ختام الزيارتين، أعرب الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح عن سعادته بترأس وفد الجامعة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدًا ترحيب جامعة بورسعيد الدائم بالتعاون مع مطرانية بورسعيد والكنيسة الإنجيلية،

وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى أن الجامعة تفتح أبوابها ومراكزها البحثية والتدريبية لكافة شركاء الوطن، انطلاقًا من إيمانها بدورها الوطني والمجتمعي.



و دعا رئيس الجامعة المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن تنعم دائمًا بالأمن والاستقرار والوحدة تحت راية واحدة، وفي ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.