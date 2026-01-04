قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في مشهد وطني ملهم.. رئيس جامعة بورسعيد يترأس وفد الجامعة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة بورسعيد يترأس وفد الجامعة لتهنئة شركاء الوطن بعيد الميلاد المجيد
رئيس جامعة بورسعيد يترأس وفد الجامعة لتهنئة شركاء الوطن بعيد الميلاد المجيد
محمد الغزاوى

 ترأس الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد وفدًا من الجامعة ضم  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة و امين عام الجامعة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك تأكيدًا على عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.في إطار تعزيز قيم المحبة والتآخي وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية

استهل وفد الجامعة زيارته بـ مطرانية بورسعيد، حيث كان في استقبال رئيس الجامعة نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، إلى جانب وفد العلاقات العامة بالمطرانية.

 رئيس جامعة بورسعيد يترأس وفد الجامعة لتهنئة شركاء الوطن بعيد الميلاد المجيد

 وخلال اللقاء الذي سادته أجواء من الود والمحبة والمشاعر الطيبة، رحّب نيافة الأنبا تادرس بزيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به جامعة بورسعيد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومثمّنًا حرص رئيس الجامعة وعلماء الجامعة على المشاركة في هذه المناسبة المباركة.
 

وتوجه وفد الجامعة إلى الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، حيث كان في استقبالهم القس بهاء رشاد سيفين راعي الكنيسة الإنجيلية، والذي أعرب عن اعتزازه وتقديره بزيارة رئيس جامعة بورسعيد، مشيدًا بالدور الأكاديمي والمجتمعي للجامعة، ومتمنيًا لها مزيدًا من التقدم والازدهار.
 

وفي ختام الزيارتين، أعرب الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح عن سعادته بترأس وفد الجامعة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدًا ترحيب جامعة بورسعيد الدائم بالتعاون مع مطرانية بورسعيد والكنيسة الإنجيلية،

وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى أن الجامعة تفتح أبوابها ومراكزها البحثية والتدريبية لكافة شركاء الوطن، انطلاقًا من إيمانها بدورها الوطني والمجتمعي.
 

و دعا رئيس الجامعة المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن تنعم دائمًا بالأمن والاستقرار والوحدة تحت راية واحدة، وفي ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بورسعيد محافظة بورسعيد جامعة بورسعيد مطرانية بورسعيد شركاء الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة

القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لجولة الإعادة في 27 دائرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد