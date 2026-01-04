قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ننشر التقرير الطبي لطفل بورسعيد آدم بعد التهام كلب ضال لذراعه الأيسر | مستند

صورة تقرير طفل بورسعيد أدم
صورة تقرير طفل بورسعيد أدم
محمد الغزاوى

حصل صدى البلد على صورة التقرير الطبي لطفل بورسعيد آدم محمد مصطفي عقب تعرضه لحادث مأساوى بسبب عقر كلب ضال له التهم على إثره أجزاء من ذراع الطفل.

وأكد تقرير رعاية بورسعيد الصحية الصادر من مستشفي السلام الدولى التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل أن الطفل آدم محمد مصطفي 10 سنوات وصل مستشفي السلام الساعة ١٠.٣٠ صباحا بادعاء عقر كلب للساعد الأيسر مع وجود جروح تهتكية بنفس الساعد وتم عمل الإسعافات الأولية له ويحتاج للعلاج والغيار والمتابعة اليومية بالعيادات الخارجية لمدة ثلاث أسابيع. 

عقب التهام كلب لذراع طفل رعاية بورسعيد الصحية تقرر حجزه كإجراء احترازى 

كان الدكتور أحمد حسن رئيس فرع الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد فور علمه بالحادث اصدر قرار باستدعاء الطفل آدم محمد مصطفي و الذي تعرض لحادث عقر كلب ضال التهم خلالها جزء من ذراعه إلى مستشفي السلام لاحتجازه واستكمال تلقي العلاج. 

وأكد رئيس رعاية بورسعيد الصحية أن الطفل المصاب تلقي الامصال اللازمة كاملة و الأمصال المناعية فور وصولها إلي المستشفي دون تقاعس وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها دون تقصير .

وأضاف رئيس رعاية بورسعيد الصحية فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه فور علمه بالواقعة و مشاهدة صور الجرح ونظرا لاحتياجات الطفل فى تلقي رعاية تمريضية خاصة لن تستطيع الاسرة توفيرها فى المنزل قرر على الفور استدعاءه للاحتجاز بالمستشفي اليوم.

وشدد رئيس رعاية بورسعيد الصحية انه ليس بالضرورة احتجاج حالات التعرض لعقر الكلاب ولكن حالة الطفل آدم تختلف نظرا لوضع الجروح التى تحتاج لرعاية خاصة. 

بعد وفاة مسن وإصابة قس.. كلب ضال يعقر طالب ويأكل جزءا من زراعه ببورسعيد 

كان طفل يُدعى آدم محمد مصطفى، يبلغ من العمر 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي، تعرض لعقر من كلب ضال بمنطقة الإسراء بمحافظة بورسعيد، حيث هاجمه الكلب ونهش يده اليسرى، ما تسبب في إصابات بالغة باليد اليسرى، مع فقدان جزء من اللحم.

وجرى نقل الطفل إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة، كما صدر تقرير طبي رسمي أكد تعرضه لعقر كلب ضال، وتم اتخاذ الإجراءات العلاجية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

وأثار الحادث حالة من الخوف والقلق بين أهالي المنطقة، خاصة مع تكرار وقائع عقر الكلاب الضالة في عدد من المناطق السكنية، وسط مطالبات بسرعة التدخل لحماية المواطنين، لا سيما الأطفال.

ويأتي هذا الحادث بعد واقعة وفاة مسن يُدعى محمود عباس، الشهير بـ«الحاج عاطف»، ويبلغ من العمر 75 عامًا، عقب تعرضه لعقر كلب ضال، إضافة إلى تعرض القمص أرميا فاهمي، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، لحادث عقر مماثل، ورغم صدور قرارات من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإقامة 2 شلتر لإيواء الكلاب الضالة، فإن الأزمة لا تزال تتفاقم يومًا بعد الآخر، مع تسجيل وقائع عقر جديدة كان آخرها إصابة طفل صغير اليوم، ما يعيد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة القلق المجتمعي بالمحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد الرعاية الصحية التامين الصحي الشامل

