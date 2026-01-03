مناخ بورسعيد يواصل تنفيذ خطته لإعادة الانضباط بالشارع خلال موسم الشتاء| صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ تنفيذ حملات متابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي، ومنها شوارع العبور والأمين والناصر وأسوان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتكليفات محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ.

أسفرت الحملة عن التحفظ على سرادق بدون ترخيص وإيداعه بمخزن الحي لحين استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير، وتوسعة الشوارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات.

التحفظ علي سرادق بدون ترخيص خلال الحملة

وأكد رئيس حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وشدد رئيس مناخ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، بمحافظة بورسعيد من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة محمد أحمد فواز، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة مدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.