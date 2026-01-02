أمطار متواصلة على أحياء بورسعيد.. والمحافظة ترفع حالة الاستعداد| صور

تواصلت الأمطار فى سقوطها على أحياء محافظة بورسعيد و مدينة بورفؤاد بغزارة استمرار لموجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة منذ عدة أيام، ورصدها موقع صدى البلد.

شهدت محافظة بورسعيد منذ مساء أمس الخميس طقس شديد البرودة غزير المطر مما دفع المواطنين التخلي عن قضاء أوقات التنزه المعتاد يوم الخميس وترك الكافيهات و المتنزهات و التوجه إلى منازلهم.

أمطار متواصلة على احياء بورسعيد و المحافظة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة التداعيات

كانت بورسعيد قد شهدت طقس شديد البرودة على مدار ٤٨ ساعة الماضية وغطت سماء المحافظة سحب كثيفة فرضت إطار من الغيوم و الظلمة اغلب الفترات.



من جانبها، رفعت محافظة بورسعيد حالة الاستعداد و الطوارئ بناء على تعليمات المحافظ اللواء محب حبشي بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد

وانتشرت سيارات كسح وشفط مياه الأمطار فى حالة تراكمها بالإضافة إلى انتشار الأطقم الفنية التابعة للأحياء و شركة القناة لمياه الشرب و الصرف الصحي.

وتواجد رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد على ميدانيا للمتابعة بناء على تعليمات محافظ بورسعيد بالإضافة الي متابعة أعمال محطات الصرف و التأكد على انتظام عملها دون اي معوقات

ورفعت هيئة الرعاية الصحية حالة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال اي حالات طارئة نتاج التعرض لأى مكروه من الطقس السيئ .