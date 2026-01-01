محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

أرسل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برقية تهنئة الى الرئيس عبد القتاح السيسي رئيس الجمهورية تحمل خالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لما فيه خير للوطن وأبناء مصر

محافظ بورسعيد يهنئ رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد

وأكد محافظ بورسعيد أن القيادة الحكيمة للرئيس تمثل ركيزة أساسية لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية، مثمنًا الجهود المخلصة المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عامًا حافلًا بالإنجازات لمصرنا الغالية، وأن تواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وكل عام وفخامتكم بخير.