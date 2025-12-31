قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31-12-2025
بين دفء النهار وصقيع الليل.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة وأمطار مرتقبة اليوم
دعاء الصباح 11 شهر رجب.. كلمات نبوية تمنحك البركة في الرزق
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يخصص 3 باصات لطلاب جامعة قناة السويس في الامتحانات

محافظ بورسعيد يستجيب فورًا لشكوى أولياء أمور طلاب جامعة قناة السويس
محافظ بورسعيد يستجيب فورًا لشكوى أولياء أمور طلاب جامعة قناة السويس
محمد الغزاوى

استجاب اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على الفور لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من شكاوى مقدمة من أولياء أمور طلاب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بشأن تعطل واحتجاز الباصات المخصصة لنقل الطلاب من بورسعيد وبورفؤاد إلى الميناء البري وذلك تزامنًا مع امتحانات منتصف العام.

محافظ بورسعيد يستجيب فورًا لشكوى أولياء أمور طلاب جامعة قناة السويس

وأكد محافظ بورسعيد حرصه الكامل على تخفيف المعاناة عن الطلاب وأسرهم، وتوفير سبل الأمان والاستقرار لهم خلال فترة الامتحانات، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة بشكل عاجل.

واعلنت محافظه بورسعيد بأنها ترحب بجميع شركات نقل الطلاب  وفقا للاشتراطات والضوابط القانونيه  والقوانين  المنظمه لذلك العمل

وفي هذا الإطار، تم تخصيص ثلاثة باصات لنقل الطلاب اعتبارًا من اليوم ، في المناطق التالية : ما بين نادي بورفؤاد ومدرسة آمون .. و منطقة نادي الجامعة و منطقة  السوق النموذجي

وأشار  المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم طلابها، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير وسائل نقل آمنة ومنظمة، خاصة في أوقات الامتحانات، مؤكدًا أن شكاوى المواطنين محل اهتمام فوري ويتم التعامل معها بكل جدية.

بورسعيد قناة السويس محافظ بورسعيد طلاب جامعة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

كوكب الأرض

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أحمد عبد الرؤوف

ابن النادي .. ملامح الجهاز الفني لـ فريق الزمالك بعد رحيل أحمد عبدالرؤوف

ترشيحاتنا

اموال

قرار بشأن نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا بالإسكندرية

حملات رقابية بالغربية

تموين الغربية: ضبط سيارة محملة بـ 9 أطنان دقيق مدعم في طريقها للتهريب

متهم

رقص خادش .. قرار عاجل بشأن صانع محتوى بمصر الجديدة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد