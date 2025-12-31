محافظ بورسعيد يخصص 3 باصات لطلاب جامعة قناة السويس في الامتحانات

استجاب اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على الفور لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من شكاوى مقدمة من أولياء أمور طلاب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بشأن تعطل واحتجاز الباصات المخصصة لنقل الطلاب من بورسعيد وبورفؤاد إلى الميناء البري وذلك تزامنًا مع امتحانات منتصف العام.

وأكد محافظ بورسعيد حرصه الكامل على تخفيف المعاناة عن الطلاب وأسرهم، وتوفير سبل الأمان والاستقرار لهم خلال فترة الامتحانات، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة بشكل عاجل.

واعلنت محافظه بورسعيد بأنها ترحب بجميع شركات نقل الطلاب وفقا للاشتراطات والضوابط القانونيه والقوانين المنظمه لذلك العمل

وفي هذا الإطار، تم تخصيص ثلاثة باصات لنقل الطلاب اعتبارًا من اليوم ، في المناطق التالية : ما بين نادي بورفؤاد ومدرسة آمون .. و منطقة نادي الجامعة و منطقة السوق النموذجي

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم طلابها، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير وسائل نقل آمنة ومنظمة، خاصة في أوقات الامتحانات، مؤكدًا أن شكاوى المواطنين محل اهتمام فوري ويتم التعامل معها بكل جدية.