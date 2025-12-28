التفاصيل الكاملة لواقعة عقر كلب للمتحدث الإعلامي لمطرانية بورسعيد

أعلن القس إرميا فهمي، المتحدث الإعلامي لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، عن تعرضه لعقر من كلب خلال أدائه لواجبه الرعوي والإنساني، ما أدى لإصابته بجروح غائرة في رجله اليمنى.

وروى القس إرميا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل الحادثة التي وقعت يوم 23 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه توجه لمستشفى بورسعيد العام - لزيارة مريض، وعند خروجه متوجها لسيارته، تفاجأ بكلب يخرج من أسفل السيارة ويهاجمه.

وأكد أنه تمكن من الإفلات بصعوبة وتوجه فورا للمستشفى لتلقي المصل وعمل الإسعافات اللازمة، ما سيضطره للتوقف عن خدمته وعمله لعدة أيام لمتابعة حالته الصحية.

ووجه المتحدث الإعلامي للمطرانية نداءً إلى المسؤولين في محافظة بورسعيد: إلى متى ستظل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تهدد الأرواح في شوارعنا؟، محذرا من أن الحادث قد يتكرر مع غيره بصورة قد تنهي حياتهم إذا لم يتم التحرك الفوري لإنهاء هذا الملف.

وكان مسن يدعى عاطف لقي مصرعه، بعد تعرضه لهجوم من مجموعة كلاب ضالة بمنطقة قصر ثقافة بورسعيد، فضلًا عن إصابة عشرات الأطفال بوقائع مشابهة، ما جعل المواطنين يناشدون الأجهزة التنفيذية بضرورة التدخل الفوري لإنهاء هذا الخطر وسرعة توفير أماكن إيواء مجهزة بعيدا عن الكتل السكانية لنقل تلك الكلاب إليها.