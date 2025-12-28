مطالب بمواجهة انتشارها.. 6 كلاب ضالة تهاجم مُسن في بورسعيد وتتسبب بوفاته

عاشت مدينة بورسعيد، حالة حزن عميق، بعدما تعرض مُسن يبلغ من العمر 75 عامًا يدعى محمود عباس محمد عثمان جاويش، وشهرته "عاطف"، لهجوم من مجموعة كلاب ضالة أثناء مروره بأحد شوارع حي الجلاء، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة في يديه ورجليه، ونزيف حاد لم يتمكن من السيطرة عليه، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه توفي بعد ساعات متأثرًا بإصاباته.

6 كلاب تهاجم مسن بورسعيد بسبب كيس لحم

بدأت وقائع الحادث، بشراء عم عاطف كيس لحم، ثم بدأ يسلك شوارع حي الجلاء ليعود إلى منزله، كان يمر بجانب كلبة والدة، ودون أن يقترب منها هجمت عليه فجأة وجمعت حوله مجموعة من الكلاب الأخرى.

وسقط عم عاطف على الأرض مباشرة، خاصة أنه رجل ضعيف، وبدأت الكلاب محاولة انتزاع كيس اللحم من يده، بعضه في أكثر من موضع، فكانت يده مفتوحة من الكف حتى الكوع بالكامل، وكانت رجلاه وفخذه، وظهرت آثار أنياب الكلاب على رجله بالكامل حتى كعب القدم.

وحاول الرجل استجماع ما تبقى من قوة، حتى استطاع الوقوف وساعده رجل عجوز آخر، وركب سيارة أجرة وذهب الى المستشفى الأميري.

ماذا حدث في المستشفى؟

أوضحت ابنة الضحية، أن الأطباء بالمستشفى قاموا بتطهير الجروح الموجودة بيده وقدمه، وأعطوه المصل اللازم، مع التوصية باستخدام الملح والصابون كمطهر للجروح في المنزل.

وروت ابنة المسن، تفاصيل النزيف الذي عاناه والدها في المنزل قائلة: "عندما ذهب للمنزل ظل نائما ساعات، ولكننا لاحظنا ان جسده مازال ينزف بشكل كبير والدم لونه أسود متجلط، وكنا نحاول تنظيفه قبل وصول الإسعاف، وكان المنظر صعبًا جدًا على الجميع، وحاولنا تعقيمه ووضع القطن لتغطية النزيف ومنع فقدان المزيد من الدم".

وتابعت: “عندما ذهابنا به إلى المستشفى استقبله أطباء الطوارئ والممرضات، وكانت حالته خطيرة جدًا بسبب النزيف الشديد، وفور وصوله تم إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، واكتشف الأطباء وجود تضخم في الشريان الأورطي، وبعد تعليق المحاليل له بدأ يتحسن قليلًا واستعاد وعيه، لكن بعدها توقفت عضلة القلب، وحاول الفريق الطبي إجراء الإنعاش مرات متتالية، إلا أن المحاولات لم تنجح، وتم إعلان وفاته”.

تجدد المطالب بمواجهة انتشار الكلاب الضالة

أثار حادث تعرض مسن بورسعيد لعقر كلب، حالة من الاستياء بين سكان المنطقة، مع تجدد المطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

ويأتي الحادث في إطار سلسلة شكاوى متزايدة من الأهالي بعدد من المحافظات بشأن تزايد أعداد الكلاب الضالة، وسط مطالب بتحديد مسؤوليات الجهات المختصة ووضع آليات واضحة للتعامل مع الملف بما يضمن سلامة المواطنين.

وناشدت أسرة المتوفي، المسئولين بجمع الكلاب الضالة من الشوارع، ووضعها في مناطق بعيدة عن الكتل السكنية، مشددين على أنها أصبحت منتشرة في كافة الأحياء بشكل غير مسبوق يهدد أرواح المواطنين، وأضافت ابنته قائلة: "لا نطالب بإيذاء الكلاب أو قتلها، لكن وضعها في مكان خاص بهم بعيدا عنا".