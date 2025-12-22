قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مسن الصعيد يقاضي فتاة المترو.. وضعت قدمًا على الأخرى

مسن الصعيد يقاضي فتاة المترو.. "وضعت قدمها على الأخرى"
مسن الصعيد يقاضي فتاة المترو.. "وضعت قدمها على الأخرى"
إسراء عبدالمطلب

في تطور جديد لواقعة مترو الأنفاق التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، تقدم المسن الصعيدي الحاج عبد العال ببلاغ رسمي ضد فتاة المترو في الواقعة، مؤكدًا تعرضه للإساءة والاستفزاز داخل عربة المترو. 

وكانت الواقعة قد بدأت بخلاف نشب بين الطرفين بسبب طريقة جلوس الفتاة، قبل أن يتصاعد التوتر ويتحول إلى مشادة تم توثيق جزء منها في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش والانقسام حول ملابسات ما جرى.

المشدد 3 سنوات للمتهم بتصوير سيدة على سلم المترو الكهربائي

مسن الصعيد يقاضي فتاة المترو

قال نجل الحاج عبد العال إن الأسرة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن مقطع الفيديو المتداول لا يعكس الصورة الكاملة للواقعة، ولا يتضمن جميع تفاصيل ما حدث داخل عربة المترو، حيث تم استبعاد أجزاء مهمة لم يتم تصويرها أو نشرها.

وأضاف، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الفتاة – بحسب روايته – بدأت بتوجيه السباب والإساءات لوالده، وهي لحظات لم تظهر في التسجيل المنتشر، الأمر الذي أسهم في تكوين انطباع غير دقيق لدى الرأي العام حول حقيقة ما جرى.

وأوضح نجل المسن أن والده تعامل في بداية الأمر بهدوء واحترام، وحاول تنبيه الفتاة بأسلوب لائق، إلا أن ردودها غير المناسبة أدت إلى تصاعد حدة التوتر داخل العربة، مشددًا على أن رد فعل والده جاء نتيجة تعرضه لاستفزازات متكررة.

وتواصل الجهات المختصة فحص البلاغات المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول الواقعة وما أثارته من ردود فعل متباينة.

ومن جانبها، علقت  المحامية مها أبو بكر، على واقعة فتاة المترو والرجل المسن الذي هاجمها بسبب وضعها قدم على قدم أمام الرجال في المترو.

وقالت مها أبو بكر، إن مصر بلد كبيرة متعددة التقاليد والعادات، ويجب أن نحتكم جميعا إلى القانون، منوها أن البنت لم تخطئ نهائيا في الواقعة.

وأوضحت أن تصوير الفتاة للرجل المسن هو توثيق للجريمة وليس انتهاك للخصوصية، فما فعله الرجل المسن هو جريمة بنص القانون، وهو التلويح بالعنف والترويع للآخرين.

وأشارت إلى أن هذا الرجل وصف النساء التي تحمل موبايل تاتش ليست محترمة، منوهة أن هذا سب وقذف ويمكن لنساء مصر رفع دعوى قضائية للرجل المسن بتهمة السب والقذف، كما أن هناك جريمة أخرى وهي التنمر لنساء مصر والتحقير من شأنهم.

مترو الأنفاق المسن الصعيدي الحاج عبد العال فتاة المترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

ترشيحاتنا

بلاط الانترلوك

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. تركيب الإنترلوك بالشوارع والطرق الداخلية بالحسينية ومشتول السوق

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

جهود محافظة أسوان

اجتماع تنسيقي بأسوان لتنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

المزيد