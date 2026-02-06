قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
16 مليار دولار.. ترامب يجمد تمويل مشاريع النقل الأمريكية ويشترط تسميتها باسمه
عراقجي قبيل المفاوضات مع واشنطن: إيران تدخل معترك الدبلوماسية بوعي كامل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية زيادة حجم الاستثمارات والوضع الإقليمي
حكم خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها.. الإفتاء تجيب
قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟
كاميرات مراقبة تكشف تفاصيل حياة المساعدة المقربة لإبستين داخل السجن
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
أخبار العالم

16 مليار دولار.. ترامب يجمد تمويل مشاريع النقل الأمريكية ويشترط تسميتها باسمه

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسمية محطة بنسلفانيا في نيويورك ومطار دالاس في واشنطن باسمه مقابل الإفراج عن أكثر من 16 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لمشروع نفق سكك حديدية جديد يربط بين نيويورك ونيوجيرسي. 

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة CNN وموقع بوليتيكو، رفض زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هذا المقترح، وتم تجميد ميزانية أحد أكبر المشاريع في الولايات المتحدة منذ سبتمبر، وقد رفعت نيويورك ونيوجيرسي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مدعيتين أن التجميد غير قانوني وسيؤدي إلى تسريح ألف عامل.

من جانب آخر ، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقعا إلكترونيا حكوميا لبيع الأدوية الموصوفة بأسعار مخفضة، في محاولة لخفض أسعار الأدوية في البلاد.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "سيوفر الناس الكثير من المال وسيتمتعون بصحة جيدة"، وأضاف أن ما لا يقل عن 16 شركة أدوية رائدة من مختلف أنحاء العالم وقّعت اتفاقيات مع الإدارة لخفض الأسعار، مقابل إعفائها من الرسوم الجمركية على واردات الأدوية إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعمه بأن الانتخابات في بلاده غير نزيهة، ودعا إلى إصدار "أمر إنقاذ أمريكا" الذي ينظم شروط التصويت.

وفي منشور له على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، ادعى الرئيس أن "الانتخابات في أمريكا مزورة ومسروقة، وأصبحت مثار سخرية في جميع أنحاء العالم، وقال: إما أن نصلحها، أو لن يبقى لنا دولة".

وطلب ترامب من الجمهوريين "النضال" من أجل تضمين الشروط التالية في الأمر: للتسجيل، سيتعين على الناخبين تقديم بطاقة هوية وإثبات الجنسية الأمريكية، ولن يكون من الممكن التصويت عبر البريد (إلا في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية).


 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محطة بنسلفانيا نيويورك واشنطن التمويل الفيدرالي

